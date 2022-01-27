Вот почему нельзя одалживать посуду под праздник: накличете беду, и не только

Посуда - как и любая другая одолженная вещь, несет в дом энергетику прежних владельцев. А если одолжить чашки, вилки, ложки, тарелки в праздник, нужно быть особенно осторожным в обращении с ними.

Почему так нельзя делать, пишет Rsute .

Почему под праздник не одалживают посуду

Считается, что в праздники появляется поток энергии, который исходит от Вселенной, от самого события и людей, имеющих к нему отношение.

К примеру, в день рождения для именинника посылается запас энергии, рассчитанный на целый год.

В церковный праздник сильна энергетика самого дня. То же самое происходит в народные торжества, которые считаются особенно сильными днями. Речь идет о летнем и зимнем равноденствии, солнцестоянии, празднике Ивана Купала и других. Семейные же торжества напитываются энергией счастья родственников и гостей.

Если вы все же одолжили посуду в канун праздника

В таком случае взятые в долг вещи нужно использовать исключительно в торжественный день.

Попадая в другой дом, вещи могут как отдавать, так и впитывать энергию. А вернувшиеся назад, они могут иметь следы негативной энергии, которая приведет к порче или неприятностям.

В праздник скапливается много энергии, которая останется на посуде. Если ее взяли, то и вернуть нужно обязательно в целости.

Приметы об одолженной посуде

Одолжили чашку - у партнера могут появиться связи на стороне.

Одолжили стакан или фужер - кто-то пристрастится к алкоголю.

Отдали тарелку - трудности с финансами, долги и большие траты.

Одолжили много посуды - вероятны неприятности в личной сфере и ухудшение здоровья, ссоры и другие трудности.

Разбили что-то из одолженной посуды - присутствует сглаз.

Не вернули или же забыли отдать одолженную посуду - к потере энергии.

Если отдают одолженную посуду немытой - чужая энергия в доме.

Это важно!

Если все же не смогли обойтись своей посудой, обязательно верните ее с чем-то. Положите кусочек торта, печенье, сладости. Это, наоборот, притянет стабильность, улучшатся отношения и здоровье.

В случае, когда чужая посуда разбилась, обязательно купите (желательно такую же) и верните.