Почему ты забираешь машину? В Киеве пьяная женщина устроила дебош и гонки с полицией

В Киеве в ночь на 30 ноября задержали пьяную женщину-водителя. Она ехала по улице Крещатик и создала опасную ситуацию для других участников движения. Она все время "подрезала", рядом ехавшую машину. Об этом рассказали на странице Киев Оперативный в Facebook.

По словам очевидцев события, которые обратились в полицию, женщина была в неадекватном состоянии, на замечания абсолютно не реагировала. Для того, чтобы остановить нарушительницу, полиция применила силу.

"Почему ты забираешь мою машину? Почему? У нас есть зрители", - не унималась женщина и обращалась к полиции.

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика.

В Киеве остановили пьяную женщину за рулем

В комментариях украинцы отреагировали на видео и согласились с тем, что полиция все правильно сделала.

Чего слушать это слабоумное, скрутили и в отделение, а машину на штраф площадку, права забрать на годика 3 и штраф дать побольше, еще и несколько...

25 лет копила, чтоб из-за галимой синьки прос*ать. Классика.

Чмара, що вона іще доказує. А де "папік", який забере відіорегістратор.?

Чума.

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