Чому ти забираєш машину? У Києві п'яна жінка влаштувала дебош і гонки з поліцією

У Києві в ніч на 30 листопада затримали п'яну жінку-водія. Вона їхала по вулиці Хрещатик і створила небезпечну ситуацію для інших учасників руху. Вона весь час "підрізала" машину, яка їхала поруч. Про це розповіли на сторінці Київ Оперативний в Facebook.

За словами очевидців події, які звернулися в поліцію, жінка була в неадекватному стані, на зауваження абсолютно не реагувала. Для того, щоб зупинити порушницю, поліція застосувала силу.

"Чому ти забираєш мою машину? Чому? У нас є глядачі", - не вгавала жінка і зверталася до поліції.

Обережно, на відео присутня ненормативна лексика.

У Києві зупинили п'яну жінку за кермом

В коментарях українці відреагували на відео і погодилися з тим, що поліція все правильно зробила.

Чого слухати цю недолугу, скрутили і відділення, а машину на штраф площадку, права забрати на 3 рочки і штраф дати побільше, ще й кілька...

25 років збирала, щоб з-за галимой синьки прос*ать. Класика.

Чмара, що вона іще доказує. А де "папік", який забере відіорегістратор.?

Чума.

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