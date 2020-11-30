Чому ти забираєш машину? У Києві п'яна жінка влаштувала дебош і гонки з поліцією

У Києві затримали п'яну жінку, яка була за кермом
У Києві в ніч на 30 листопада затримали п'яну жінку-водія. Вона їхала по вулиці Хрещатик і створила небезпечну ситуацію для інших учасників руху. Вона весь час "підрізала" машину, яка їхала поруч. Про це розповіли на сторінці Київ Оперативний в Facebook.
За словами очевидців події, які звернулися в поліцію, жінка була в неадекватному стані, на зауваження абсолютно не реагувала. Для того, щоб зупинити порушницю, поліція застосувала силу.
"Чому ти забираєш мою машину? Чому? У нас є глядачі", - не вгавала жінка і зверталася до поліції.
Обережно, на відео присутня ненормативна лексика.
У Києві зупинили п'яну жінку за кермом
В коментарях українці відреагували на відео і погодилися з тим, що поліція все правильно зробила.
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