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Чому випадає волосся та як вирішити цю проблему

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Субота 18 грудня 2021 07:57
Чому випадає волосся та як вирішити цю проблему Чому випадає волосся (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Випадіння волосся – це природній фізіологічний процес, але погодьтесь, що інколи кількість волосся, що залишається на щітці, справді жахає. Та перед тим, як почати панікувати ми рекомендуємо розібратись, які є причини цієї проблеми та способи розв'язання.

Про це повідомляє Mirror.

Чому випадає волосся

Так, нестача вітаміну D є однією з найпоширеніших причин випадіння волосся у чоловіків та жінок, особливо у зимову пору року. Зокрема, всього 30 хвилин сонячного світла на день або 10 мікрограмів вітаміну D посилять імунітет та збережуть здоров'я волосся.

Як розповів експерт Карл Крістіан, споживання жирної риби, червоного м'яса, яєць (особливо жовтка) може допомогти збільшити рівень вітаміну D в організмі.

Також фахівець радить масажувати шкіру голови під час душу. Такий спосіб допоможе очистити шкіру голови від жиру та відмерлих клітин, а також стимулює ріст волосся.

Чому випадає волосся та як вирішити цю проблемуЧому випадає волосся (freepik)

До того ж випадіння волосся може бути пов'язане з дефіцитом вітаміну B12, який міститься у продуктах тваринного походження. Бувають випадки, коли волосся стає ламким через брак білка в раціоні.

Зазначається, що дієта, яка складається з нежирного м'яса, яєць, риби, нежирного сиру, кіноа, горіхів та тофу, сприяє усуненню дефіциту білка. Для тих, хто дотримується вегетаріанського типу харчування, рекомендується заповнювати B12 за допомогою харчових добавок.

Як припинити випадіння волосся

Намагайтеся мити волосся не дуже часто. Три рази в тиждень - більш ніж достатньо. В процесі миття використовуйте шампуні, які підходять до вашого типу волосся і складаються з натуральних інгредієнтів.

Чому випадає волосся та як вирішити цю проблемуЧому випадає волосся (freepik)

Такі шампуні, як правило, коштують дорожче, і знайти їх важче, але це того варто. Використовуйте, також, яблучний оцет для волосся.

Після миття не потрібно використовувати фен. Слід злегка віджати волосся руками, щоб видалити, в міру можливості, з них зайву воду. Потім, дати їм просохнути природним чином, під кінець витерши бавовняним рушником, або рушником з тканини натурального походження.

Раніше ми повідомляли, як зберегти волосся чистим довше.

Також ми писали, як доглядати за волоссям взимку.

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