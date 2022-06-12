Почему во время войны мы часто используем маты: психологи дали простое объяснение

Для чего нужен мат?

С момента нападения России на Украину, мы материмся с утра и до вечера. И особенно в первые дни войны украинцы перестали стесняться в выражениях, и даже в присутствии детей. Впрочем, и дети не отстают - многих из них используют такую лексику в разговорах.

Психологи отмечают, что наше отношение к матерным словам сильно изменилось, по сравнению с мирным временем. Психология войны вроде о матах ничего не говорит, а языковеды дают комментарии о правильности написания мата, который означает направление движения - нужно писать вместе, так как это наречие.

Мат (обесцененная лексика, нецензурные выражения) - это особенное изобретение общества, которое выполняет важную психологическую функцию. И тут речь идет не о словах-паразитах. Имеется ввиду именно эмоциональное использование мата для ругани.

Какая же у него функция? Обозначать эмоциональное состояние, которое выходит за границы нормального и нам порой сложно подобрать слово из обычного лексикона, чтобы обозначить и сообщить другим о своем чрезвычайном состоянии.

Сейчас мы отбрасываем цензурные образы-ругань, так как не хотим обижать сравнением с террористами змей (гады), или животных (скоты), и даже мертвых животных (падаль).

Маты - это выражение слишком сильных эмоций: когда мы обозначаем их запрещенными словами, то уже начинаем их определять их этим названием. А назвать состояние - это начать его уже контролировать.

Другими словами, благодаря матам психика защищает себя от срыва в совсем неконтролируемые эмоции, оберегает границу предел интегрированности. Это культурная функция мата - обозначать линию нормы, поэтому они и являются запрещенной лексикой (нецензурной).

Нормально ли, что мата сейчас так много?

Сейчас мат является очень распространенным, так как психика миллионов людей находится в сверхсильном напряжении. Поэтому, когда мы слышим/читаем эти маты, использованные другими, мы и свое состояние узнаем и присоединяемся.

Есть такое понятие, как стенические состояния: это злость, гнев, возмущение. Астенические состояния ослабляют психику, а стенические - усиливают ее. Так вот, эмоциональное единение в стенических состояниях - полезно для психики сейчас.

Будем ли мы так же материться после победы?

Психологи отмечают, что во многом это зависит от нас самих. Лучше всего будет оставить все эти слова и выражения войне, а в мирное время вернуться к понятию, что нецензурная лексика является стыдной. Они допустимы в определенных личных ситуациях, но абсолютно недопустимы в публичных.

У мата есть своя функция, и от чрезмерного использования не по назначению эта функция исчезает, становится более слабой.

Если же маты нормализовать в быту, они уже не будут выполнять роль обозначения чрезвычайного эмоционального состояния. Поэтому они останутся в прошлом, как дискурс войны, и будут нуждаться в культурной обработке.

Сейчас - на здоровье, после победы - будем отстраивать не только города, но и собственную культуру речи.

Как себя сдерживать от нецензурной лексики?

Запаситесь какими-то присказками, заготовками, пословицами или смешными куплетами, словами-заменителями, которые можно использовать. Это может быть что-то свое, авторское и уникальное, с чего будут брать пример другие люди.

Матом мы разговариваем с врагом, так как другого языка он не понимает. Этим мы выражаем свое презрение. Матом говорить друг с другом - это становится похожим на врага, присоединяться к нему.

Украинцы имеют значительно более разнообразные, яркие, более чувствительные бранные слова, которые изобретали и применяли наши предки. Творчество нашего поколения в бранных изречениях тоже останется нашим потомкам.