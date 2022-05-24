Почему водители оставляют авто с вывернутыми колесами: эксперты развеяли популярные мифы

Почему водители оставляют руль вывернутым

Защита от повреждений

Когда автомобиль оставляют на стоянке есть риск возникновения ДТП с неподвижной машиной. Другие водители могут случайно задеть транспортное средство и скрыться с места аварии, поэтому найти виновника будет крайне сложно.

Эксперты говорят, снизить риск образования дефектов позволяет нахождение колес в возвращенном состоянии. Высока вероятность, что в таком случае удар произойдет не на кузовной элемент, а на покрышку, поэтому его последствия будут минимальными.

Также оставлять руль в вывернутом состоянии приказывают правила дорожного движения. Такой способ поможет, если автомобиль остается на уклоне. Специалисты рекомендуют при стоянке на спуске колеса вывернуть в сторону бордюра, чтобы в случае возможного самопроизвольного движения авто он уперся в заграждение.

Популярные мифы

Многие водители считают, что если оставить автомобиль с вывернутыми колесами, то это позволит им избежать эвакуации транспортного средства.

Эксперты отмечают, что такой подход был известен ранее, когда использовались фиксированные крепления для колес машины. Сейчас применяются универсальные решения, позволяющие эвакуировать транспортное средство даже с полностью вывернутыми колесами.

Кроме того, водители говорят, что на автомобилях, оснащенных гидроусилителем управления, на припаркованном авто всегда нужно оставлять колеса прямыми. Однако, оставленный перевернутым руль на 180 градусов, никак не навредит узлам машины. При заведенном авто нагрузка на насос гидроусилителя не поступает, поэтому положение колес не имеет значения.

К тому же состояние подвески никак не зависит от парковки с перевернутым рулем.