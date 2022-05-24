Чому водії залишають авто з вивернутими колесами: експерти розвіяли популярні міфи

Чому водії залишають кермо вивернутим

Захист від пошкоджень

Коли автомобіль залишають на стоянці є ризик виникнення ДТП з нерухомою машиною. Інші водії можуть випадково зачепити транспортний засіб і втекти з місця аварії, тому знайти винуватця буде вкрай складно.

Експерти кажуть, знизити ризик утворення дефектів дозволяє знаходження коліс в поверненому стані. Висока ймовірність, що в такому випадку удар відбудеться не на кузовний елемент, а на покришку, тому його наслідки будуть мінімальними.

Також залишати кермо у вивернутому стані наказують правила дорожнього руху. Такий спосіб допоможе, якщо автомобіль залишається на ухилі. Фахівці рекомендують при стоянці на спуску колеса вивернути в сторону бордюру, щоб в разі можливого мимовільного руху авто він вперся в загородження.

Популярні міфи

Багато водіїв вважають, що якщо залишити автомобіль з вивернутими колесами, то це дозволить їм уникнути евакуації транспортного засобу.

Експерти зазначають, що такий підхід був відомий раніше, коли використовувалися фіксовані кріплення для коліс машини. Зараз застосовуються універсальні рішення, що дозволяють евакуювати транспортний засіб навіть з повністю вивернутими колесами.

Окрім того, водії кажуть, що на автомобілях, оснащених гідропідсилювачем управління, на припаркованому авто завжди потрібно залишати колеса прямими. Однак, залишене перевернутим кермо на 180 градусів, ніяк не нашкодить вузлам машини. При заведеному авто навантаження на насос гідропідсилювача не надходить, тому положення коліс не має значення.

До того ж стан підвіски ніяк не залежить від парковки з перевернутим кермом.