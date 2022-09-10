Почему внезапно кружится голова: медики назвали самые частые причины

Головокружение может произойти по очень многим причинам. Внезапное головокружение может быть ситуативным и не представлять опасности, а может стать симптомом каких-то более серьезных проблем со здоровьем. И тогда нужно искать причину и пройти обследование.
Какие самые частые причины головокружения, рассказали на портале "Бережи себе".
Окружающий мир начал шататься или кружится? Такое состояние вызывает испуг и дискомфорт. А еще потеря равновесия может привести к падению и травмам.
Сложность такого симптома заключается в том, что он может быть сигналом об очень многих разных проблемах. Если же головокружение посещает вас часто и становится ярко выраженным - стоит обратиться к врачу за консультацией.
Чаще всего у людей бывает так называемое позиционное головокружение, связанное с нарушением работы вестибулярного аппарата при смене положения тела. Такое головокружение случается время от времени, длится недолго и быстро проходит. И обычно исчезает без последствий.
Причинами такого головокружения могут быть:
Если симптом вас тревожит, нарастает или мешает нормальной жизнедеятельности - это серьезные причины для консультации с врачом. Каждый случай нужно разбирать индивидуально.
Кстати, ранее мы писали о том, что врач назвала пять неочевидных причин головной боли по утрам.
А еще рассказывали о том, как быстро избавиться от сонливости и начать работать.