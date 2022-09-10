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Чому раптово стається запаморочення: медики назвали найчастіші причини

Фото: причини раптового запаморочення (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Запаморочення може статися з дуже багатьох причин. Раптове запаморочення може бути ситуативним і не становити небезпеки, а може бути симптомом якихось більш серйозних проблем зі здоров'ям. І тоді потрібно шукати причину і пройти обстеження.

Які найчастіші причини запаморочення, розповіли на порталі "Бережи собі".

Навколишній світ почав хитатися або крутиться? Такий стан викликає переляк і дискомфорт. А ще втрата рівноваги може призвести до падіння і травм.

Складність такого симптому полягає в тому, що він може бути сигналом про дуже багатьох різних проблемах. Якщо ж запаморочення відвідує вас часто і стає яскраво вираженим - варто звернутися до лікаря за консультацією.

Найчастіше у людей буває так зване позиційне запаморочення, пов'язане з порушенням роботи вестибулярного апарату при зміні положення тіла. Таке запаморочення трапляється час від часу, триває недовго і швидко проходить. І зазвичай зникає без наслідків.

Причинами такого запаморочення можуть бути:

  • Перегрівання
  • Зневоднення
  • Голод
  • Зниження рівня глюкози
  • Анемія
  • Отруєння
  • Вірусні та бактеріальні інфекції
  • Травми голови, вуха
  • Крововтрата, внутрішні кровотечі
  • Високий або низький артеріальний тиск
  • Порушення мозкового кровообігу
  • Стрес
  • Недосип
  • Утома
  • Алкогольна або інші види інтоксикації

Якщо симптом вас турбує, наростає або заважає нормальній життєдіяльності - це серйозні причини для консультації з лікарем. Кожен випадок потрібно розбирати індивідуально.

До речі, раніше ми писали про те, що лікар назвала п'ять неочевидних причин головного болю вранці.

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