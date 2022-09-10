Чому раптово стається запаморочення: медики назвали найчастіші причини

Запаморочення може статися з дуже багатьох причин. Раптове запаморочення може бути ситуативним і не становити небезпеки, а може бути симптомом якихось більш серйозних проблем зі здоров'ям. І тоді потрібно шукати причину і пройти обстеження.
Які найчастіші причини запаморочення, розповіли на порталі "Бережи собі".
Навколишній світ почав хитатися або крутиться? Такий стан викликає переляк і дискомфорт. А ще втрата рівноваги може призвести до падіння і травм.
Складність такого симптому полягає в тому, що він може бути сигналом про дуже багатьох різних проблемах. Якщо ж запаморочення відвідує вас часто і стає яскраво вираженим - варто звернутися до лікаря за консультацією.
Найчастіше у людей буває так зване позиційне запаморочення, пов'язане з порушенням роботи вестибулярного апарату при зміні положення тіла. Таке запаморочення трапляється час від часу, триває недовго і швидко проходить. І зазвичай зникає без наслідків.
Причинами такого запаморочення можуть бути:
Якщо симптом вас турбує, наростає або заважає нормальній життєдіяльності - це серйозні причини для консультації з лікарем. Кожен випадок потрібно розбирати індивідуально.
До речі, раніше ми писали про те, що лікар назвала п'ять неочевидних причин головного болю вранці.
А ще розповідали про те, як швидко позбутися від сонливості та почати працювати.