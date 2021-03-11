Почему по весне пропадает асфальт: дорожники рассказали о ремонте в Киеве
В Киеве водители жалуются на сложную ситуацию с дорогами с началом весны, на которых появились новые трещины, неровности и увеличились ямы, как только сошел снег. По словам специалистов, ситуация была бы не такая проблематичная, если бы дорожники готовились к зиме осенью.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
В Киеве жалуются на "пропажу" асфальта после зимЫ
"Если дороги не ремонтируются, в них появляются трещины, в них появляются выбоины. Если мы с этим входим в зиму, то дальше работает чистая физика", - заявил эксперт по проектированию дорог Александр Крыжановский.
Он добавил, что талый снег проникает в трещины на асфальте, и после ночного мороза и замерзания его просто разрывает.
При этом специалисты обращают внимание, что сама техника ямочного ремонта есть во многих странах.
Другой причиной разрушения дорог также называют грузовики в столице.
В этом году ремонтом киевских дорог решили заняться и специалисты "Укравтодора", но не латать дороги, а достроить мост.
По словам главы госагентства Александра Кубракова, в 2021-м планируется, что съезды с левого берега с Дарницкого моста будут достроены.
Также в "Укравтодоре" рассказали, что предлагали помощь в достройке столичного Подольско-Воскресенского моста, который уже десятки лет возводят, но власти столицыотказались.
В "Киевавтодоре" же заявляют, что столичные дорожники начали ремонтный сезон.
"В каждом районе продолжаются текущие ремонты. В первую очередь, ликвидируют разрушения и другие повреждения покрытия, образовавшиеся на дорогах, которые капитально не ремонтировали более 10 лет", - проинформировали в компании в Facebook.
Также в "Киевавтодоре" рассказали, что приступили к ремонту покрытия, как только позволили погодные условия.
"Для текущих работ используем технологию холодного асфальта, рециклеры. Впоследствии, будем работать и швозаливниками. Восстановили и проведение капитальных ремонтов и реконструкций", - объясни и.о. генерального директора компании Александр Федоренко.
Так, уже ведутся работы на:
- ул. Борщаговской,
- Индустриальном путепроводе,
- ул. Милославской,
- Пейзажной аллее,
- автодороге Т-1027 (Кольцевая дорога).
Через несколько недель обещают восстановить ремонт на проспекте С. Бандеры.
Всего в течение года капитальные и средние ремонты, а также реконструкции продлятся приблизительно на 70 объектах.
Видео: Почему в Киеве весной со снегом сходит и асфальт
Ранее сообщалось, что в феврале в Киеве посреди дороги провалился асфальт, и образовалась огромная яма.
Также мы писали о том, что в Киеве по мосту Патона снова пустят трамвай, а также рассказывали, какие еще будут новшества после масштабного ремонта.