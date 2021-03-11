Почему по весне пропадает асфальт: дорожники рассказали о ремонте в Киеве

В Киеве водители жалуются на сложную ситуацию с дорогами с началом весны, на которых появились новые трещины, неровности и увеличились ямы, как только сошел снег. По словам специалистов, ситуация была бы не такая проблематичная, если бы дорожники готовились к зиме осенью.

В Киеве жалуются на "пропажу" асфальта после зимЫ

Об этом говорится в сюжете ТСН .

"Если дороги не ремонтируются, в них появляются трещины, в них появляются выбоины. Если мы с этим входим в зиму, то дальше работает чистая физика", - заявил эксперт по проектированию дорог Александр Крыжановский.

Он добавил, что талый снег проникает в трещины на асфальте, и после ночного мороза и замерзания его просто разрывает.

При этом специалисты обращают внимание, что сама техника ямочного ремонта есть во многих странах.

Другой причиной разрушения дорог также называют грузовики в столице.

В этом году ремонтом киевских дорог решили заняться и специалисты "Укравтодора", но не латать дороги, а достроить мост.

По словам главы госагентства Александра Кубракова, в 2021-м планируется, что съезды с левого берега с Дарницкого моста будут достроены.

Также в "Укравтодоре" рассказали, что предлагали помощь в достройке столичного Подольско-Воскресенского моста, который уже десятки лет возводят, но власти столицыотказались.

В "Киевавтодоре" же заявляют, что столичные дорожники начали ремонтный сезон.

"В каждом районе продолжаются текущие ремонты. В первую очередь, ликвидируют разрушения и другие повреждения покрытия, образовавшиеся на дорогах, которые капитально не ремонтировали более 10 лет", - проинформировали в компании в Facebook.

Также в "Киевавтодоре" рассказали, что приступили к ремонту покрытия, как только позволили погодные условия.

"Для текущих работ используем технологию холодного асфальта, рециклеры. Впоследствии, будем работать и швозаливниками. Восстановили и проведение капитальных ремонтов и реконструкций", - объясни и.о. генерального директора компании Александр Федоренко.

Так, уже ведутся работы на:

ул. Борщаговской,

Индустриальном путепроводе,

ул. Милославской,

Пейзажной аллее,

автодороге Т-1027 (Кольцевая дорога).

Через несколько недель обещают восстановить ремонт на проспекте С. Бандеры.

Всего в течение года капитальные и средние ремонты, а также реконструкции продлятся приблизительно на 70 объектах.

Видео: Почему в Киеве весной со снегом сходит и асфальт