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Почему по весне пропадает асфальт: дорожники рассказали о ремонте в Киеве

Новина українською → Киев, Четверг 11 марта 2021 17:09
Почему по весне пропадает асфальт: дорожники рассказали о ремонте в Киеве Разбитая дорога в Киеве (фот: РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве водители жалуются на сложную ситуацию с дорогами с началом весны, на которых появились новые трещины, неровности и увеличились ямы, как только сошел снег. По словам специалистов, ситуация была бы не такая проблематичная, если бы дорожники готовились к зиме осенью.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В Киеве жалуются на "пропажу" асфальта после зимЫ

"Если дороги не ремонтируются, в них появляются трещины, в них появляются выбоины. Если мы с этим входим в зиму, то дальше работает чистая физика", - заявил эксперт по проектированию дорог Александр Крыжановский.

Он добавил, что талый снег проникает в трещины на асфальте, и после ночного мороза и замерзания его просто разрывает.

При этом специалисты обращают внимание, что сама техника ямочного ремонта есть во многих странах.

Другой причиной разрушения дорог также называют грузовики в столице.

В этом году ремонтом киевских дорог решили заняться и специалисты "Укравтодора", но не латать дороги, а достроить мост.

По словам главы госагентства Александра Кубракова, в 2021-м планируется, что съезды с левого берега с Дарницкого моста будут достроены.

Также в "Укравтодоре" рассказали, что предлагали помощь в достройке столичного Подольско-Воскресенского моста, который уже десятки лет возводят, но власти столицыотказались.

В "Киевавтодоре" же заявляют, что столичные дорожники начали ремонтный сезон.

"В каждом районе продолжаются текущие ремонты. В первую очередь, ликвидируют разрушения и другие повреждения покрытия, образовавшиеся на дорогах, которые капитально не ремонтировали более 10 лет", - проинформировали в компании в Facebook.

Также в "Киевавтодоре" рассказали, что приступили к ремонту покрытия, как только позволили погодные условия.

"Для текущих работ используем технологию холодного асфальта, рециклеры. Впоследствии, будем работать и швозаливниками. Восстановили и проведение капитальных ремонтов и реконструкций", - объясни и.о. генерального директора компании Александр Федоренко.

Так, уже ведутся работы на:

  • ул. Борщаговской,
  • Индустриальном путепроводе,
  • ул. Милославской,
  • Пейзажной аллее,
  • автодороге Т-1027 (Кольцевая дорога).

Через несколько недель обещают восстановить ремонт на проспекте С. Бандеры.

Всего в течение года капитальные и средние ремонты, а также реконструкции продлятся приблизительно на 70 объектах.

Видео: Почему в Киеве весной со снегом сходит и асфальт

Ранее сообщалось, что в феврале в Киеве посреди дороги провалился асфальт, и образовалась огромная яма.

Также мы писали о том, что в Киеве по мосту Патона снова пустят трамвай, а также рассказывали, какие еще будут новшества после масштабного ремонта.

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