Почему важно добавлять ложку масла в кипящую воду? Держите волшебный трюк поваров

Как предотвратить вытекание воды из кастрюли во время приготовления?

Чтобы избежать выплескивания кипятка или молока из кастрюли, все, что вам нужно сделать, это выработать правильные действия во время приготовления пищи.

Поместите деревянную ложку над кастрюлей с кипящей водой.

Об этом мало кто знает, но если положить деревянную ложку на кастрюлю, кипяток не будет выкипать.

Действительно, крахмал, присутствующий в овощах или крупах, растворяется при нагревании. Затем на поверхности воды образуется пена, которая препятствует эвакуации пузырьков. Ложка из дерева, являющаяся плохо проводящим материалом, будет препятствовать равномерному образованию пены.

Таким образом, несколько пузырьков смогут пробиться и лопнуть на открытом воздухе. Затем процесс испарения воды позволит пене опуститься. Деревянную ложку все же рекомендуется время от времени промывать холодной водой, чтобы она не перегревалась.

Влейте ложку масла в кипящую воду

Еще одна хитрость, чтобы кипящая вода из кастрюли не пролилась на вашу варочную панель, — это использование масла, которое будет воздействовать на пену, препятствуя ее образованию и не позволяя воде переливаться через край при нагревании. Добавьте ложку масла в воду при ее закипании.

Не накрывайте кастрюлю с кипящей водой крышкой

Крышка помогает воде вскипятиться быстрее и экономит время. Но также она способствует образованию пены и пара, когда вы засыпали крупу или макароны в кастрюлю. В этом случае просто вовремя ее снимите.