Почему украинцы бедные: ученые назвали неожиданную причину

Почему украинцы бедные (фото: коллаж РБК-Украина)

Социологи рассказали о причинах бедности украинцев

Почему украинцы бедные? Этот вопрос интересует многих, поэтому Центр ближневосточных исследований и Аналитический центр Украинского католического университета (УКУ) провели исследование данного вопроса, которое получило название "Субкультура бедности в Украине".

На протяжении года социологи проводили опросы и фокус-групповые дискуссии в городах Скадовск и Чаплинка Херсонской области. Именно эти города были выбраны для этого, поскольку население считает себя особенно обедневшим после аннексии Крыма.

"Укринформ" пообщался с авторами исследования: профессором кафедры социологии УКУ Оксаной Михеевой и замдиректора Центра ближневосточных исследований Сергеем Даниловым.

Один из важных выводов исследования - украинскому обществу не хватает финансовой грамотности. В обществе доминируют материальные ценности. Люди пытаются покупать слишком дорогие для себя вещи.

Эксперты также заявили, что украинцы боятся похвастаться настоящими успехами из-за отсутствия системы защиты собственности. Защита от краж и нападений не гарантирована.

У жителей Украины низкая производительность труда. Только один из 60 респондентов смог рассказать о своем функционале на работе. Большинство людей не знают, чем они занимаются в компании, и это уже вопрос к работодателю.

В Украине очень узкий коридор реализации. На работу берут 18-28-летних с опытом, а в 30-35 уже довольно сложно начать заниматься чем-то новым.

Исследование также показало, что высшее образование не спасает от бедности. Есть много людей, которым наличие высшего образование ничего не дало в жизни.

Также в Украине очень плохо с мотивацией. Если человек делает на работе что-то хорошо, то это воспринимается как должное, но если он провинится, то его сразу же сильно осудят.

В стране также размыто понятие среднего класса. Считается, что это люди, которые зарабатывают чуть более 15 тысяч гривен. Но один из ключевых критериев принадлежности к среднему классу - наличие частной собственности.

Очень сильно изменилось поведение молодежи, которая не стремится покупать квартиры, если можно снимать жилье и быть мобильным в случае смены работы. Также люди не хотят покупать авто, поскольку им проще вызвать такси. Одежда для них больше не является частью презентации себя.

Богатство не является социально одобренным, поэтому к нему не стремятся. В Украине часто считают, что, если человек богат, значит он "наворовал в 90-х". Потому богатство в глазах бедных людей не считается легитимным, социально одобренным, а значит к нему не стоит стремиться.