Ее поступок поразил всех: под Одессой женщина нашла на свалке крупную сумму денег

Под Одессой женщина нашла на свалке крупную сумму денег (Коллаж РБК-Украина)

Женщина нашла на свалке крупную сумму денег и неожиданно ее отдала

В селе Шевченково Одесской области женщина обнаружила на мусорной свалке большую сумму денег в старом матрасе, который выбросили вместе с хламом. Детали необычного происшествия сообщает издание OBOZREVATEL.

Женщина, которая обнаружила находку, живет весьма бедно, но она честный и богобоязненный человек. На местную мусорную свалку она ходит собирать вещи или остатки выброшенных продуктов. В один из таких походов она и нашла крупную сумму денег, которая была зашита в старом матрасе.

Несмотря на свою бедность, женщина не стала скрывать свою находку, а отдала его в местную церковь – Иоанно-Богословский храм УПЦ МП. Как рассказали местные жители, точная сумма неизвестна, но вполне приличная.

"Наш батюшка Василий объявил в церкви, что, если найдется хозяин, пусть придет и деньги вернут. Но хозяина в живых уже нет, а те, кому досталось его имущество и разные пожитки, вывозили их на свалку и о деньгах даже не знали, поэтому выбросили вместе с хламом", - рассказали селяне.

Они попросили настоятеля храма отдать эти деньги бедной женщине, чтобы она потратила на собственные нужды. Однако в храме ответили, что на найденный клад не претендуют. В ближайшее время соберется Совет церкви, туда же пригласят семью, которая нашла эти деньги и все вместе они решат, что делать с этим богатством.