Почему украинцам отказывают в субсидии: названы самые распространенные причины

Как отметил Музыченко, в первую очередь субсидию на общих основаниях не назначают тем, у кого есть задолженность по оплате коммунальных услуг свыше трех месяцев.

Однако в такой ситуации есть решение – можно опротестовать задолженность в суде или обратиться с просьбой реструктуризировать долги. После оформления документов можно снова подать на назначение субсидий.

Частой причиной отказа назначения субсидия является наличие депозитов, владение несколькими объектами недвижимости, особенно в городах.

"Во многих случаях есть понимание того, что много трудоспособных членов семьи, которые нигде не работают систематически годами и не состоят на учете в центре занятости", - подчеркнул заместитель министра.

Кроме того, Музыченко рассказал, что более 200 тысяч домовладений не прошли проверку после обращения за субсидиями.

"Но это не значит, что все они потеряли право на субсидию – ситуация может поменяться. Например, у человека был депозит, а теперь нет. И так далее", - пояснил замминистра.

Почему украинцам отказывают в субсидии

Кто не сможет получить субсидию