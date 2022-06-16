Почему трескаются стопы ног: причины проблемы и когда нужно срочно к врачу

Распространенные причины

Если кожа на пятках становится стянутой, возникает зуд и чувство жжения, это обычно свидетельствует о ее сухости. Кожа приобретает желтоватый оттенок, начинает отслаиваться и после окончательно трескается.

Часто такое происходит у пожилых людей, но кроме возраста есть и другие причины потрескавшихся пяток. Среди них:

избыточный вес;

тесная обувь;

ошибки в уходе (преувеличенное стирание эпидермиса и использование сильнодействующей косметики);

дефицит витаминов Е, В3 и А, которые "ответственны" за ряд биологических процессов в коже, включая выработку коллагена и эластина;

дефекты стопы;

плоскостопие;

прием некоторых лекарств, включая цитостатики или препараты для разжижения крови.

Что можно предпринять для лечения

Чаще всего в таких случаях достаточно после тщательной очистки ног просто аккуратно вытереть отмершую кожу с пяток.

После этого следует нанести увлажняющий крем с мочевиной (бальзам).

Когда нужно срочно обращаться к врачу

Иногда сухие и потрескавшиеся пятки могут сигнализировать о заболевании и указывать на болезненные процессы в организме.

Это может быть сахарный диабет, когда повышенный уровень сахара в крови сохраняется в течение длительного времени. Из-за этого происходит постепенное снижение эластичности сосудов и нарушение кровотока, что приводит к ишемии внутри стопы. Аномальная гликемия может привести к диабетической нейропатии - повреждению сенсорных окончаний конечностей, отмечают медики.

Другими заболеваниями, при которых наблюдается сухость стоп, могут быть:

микоз,

гипотиреоз,

атопический дерматит,

ревматизм,

лимфома (рак крови).

При таком состоянии ног, особенно если они начали болеть или кровоточить, нужно незамедлительно обратиться за медицинской помощью.