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Почему трескаются стопы ног: причины проблемы и когда нужно срочно к врачу

Фото: о каких болезнях могут сигнализировать потрескавшиеся стопы ног (freepik.com)
Автор: Владимир Костырин

У некоторых людей кожа на стопах может трескаться просто с возрастом, так как кожа теряет влагу, или из-за других проблем, включая дефицит витаминов в организме. Но иногда это может происходить по причине заболеваний, при которых необходима медицинская помочь и серьезное лечение.

Об этом передает "Медправда".

Распространенные причины

Если кожа на пятках становится стянутой, возникает зуд и чувство жжения, это обычно свидетельствует о ее сухости. Кожа приобретает желтоватый оттенок, начинает отслаиваться и после окончательно трескается.

Часто такое происходит у пожилых людей, но кроме возраста есть и другие причины потрескавшихся пяток. Среди них:

  • избыточный вес;
  • тесная обувь;
  • ошибки в уходе (преувеличенное стирание эпидермиса и использование сильнодействующей косметики);
  • дефицит витаминов Е, В3 и А, которые "ответственны" за ряд биологических процессов в коже, включая выработку коллагена и эластина;
  • дефекты стопы;
  • плоскостопие;
  • прием некоторых лекарств, включая цитостатики или препараты для разжижения крови.

Что можно предпринять для лечения

Чаще всего в таких случаях достаточно после тщательной очистки ног просто аккуратно вытереть отмершую кожу с пяток.

После этого следует нанести увлажняющий крем с мочевиной (бальзам).

Когда нужно срочно обращаться к врачу

Иногда сухие и потрескавшиеся пятки могут сигнализировать о заболевании и указывать на болезненные процессы в организме.

Это может быть сахарный диабет, когда повышенный уровень сахара в крови сохраняется в течение длительного времени. Из-за этого происходит постепенное снижение эластичности сосудов и нарушение кровотока, что приводит к ишемии внутри стопы. Аномальная гликемия может привести к диабетической нейропатии - повреждению сенсорных окончаний конечностей, отмечают медики.

Другими заболеваниями, при которых наблюдается сухость стоп, могут быть:

  • микоз,
  • гипотиреоз,
  • атопический дерматит,
  • ревматизм,
  • лимфома (рак крови).

При таком состоянии ног, особенно если они начали болеть или кровоточить, нужно незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Напомним, ранее в Минздраве объяснили, как в Украине работают 6 бесплатных исследований для выявления рака на ранних стадиях.

Добавим, что недавно ученые выяснили, как по пальцам рук и ног можно определить диабет.

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