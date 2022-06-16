Почему трескаются стопы ног: причины проблемы и когда нужно срочно к врачу

У некоторых людей кожа на стопах может трескаться просто с возрастом, так как кожа теряет влагу, или из-за других проблем, включая дефицит витаминов в организме. Но иногда это может происходить по причине заболеваний, при которых необходима медицинская помочь и серьезное лечение.
Об этом передает "Медправда".
Если кожа на пятках становится стянутой, возникает зуд и чувство жжения, это обычно свидетельствует о ее сухости. Кожа приобретает желтоватый оттенок, начинает отслаиваться и после окончательно трескается.
Часто такое происходит у пожилых людей, но кроме возраста есть и другие причины потрескавшихся пяток. Среди них:
Чаще всего в таких случаях достаточно после тщательной очистки ног просто аккуратно вытереть отмершую кожу с пяток.
После этого следует нанести увлажняющий крем с мочевиной (бальзам).
Иногда сухие и потрескавшиеся пятки могут сигнализировать о заболевании и указывать на болезненные процессы в организме.
Это может быть сахарный диабет, когда повышенный уровень сахара в крови сохраняется в течение длительного времени. Из-за этого происходит постепенное снижение эластичности сосудов и нарушение кровотока, что приводит к ишемии внутри стопы. Аномальная гликемия может привести к диабетической нейропатии - повреждению сенсорных окончаний конечностей, отмечают медики.
Другими заболеваниями, при которых наблюдается сухость стоп, могут быть:
При таком состоянии ног, особенно если они начали болеть или кровоточить, нужно незамедлительно обратиться за медицинской помощью.
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