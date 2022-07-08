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Почему трескаются помидоры при созревании и как этого избежать

Новина українською →
Пятница 08 июля 2022 22:04
Почему трескаются помидоры при созревании и как этого избежать Почему трескаются помидоры (freepik)
Автор: Марина Настевич

Каждый дачник, выращивая помидоры, надеется собрать большой и качественный урожай. Однако при их созревании нередко можно увидеть трещины на плодах, которые не только портят внешний вид, но и ведут к потере качества урожая.

Почему это может происходить, чем опасны трещины на помидорах и как их не допустить - читайте в материале ниже.

Треснувшие томаты употреблять в пищу можно, но достаточно быстро, так как они начинают портиться и гнить. Для консервации они не подходят.

Почему трескаются помидоры?

Резкий перепад влажности воздуха

Три основные причины изменения влажности:

1. Жара и засуха. Почва трескается, плоды перестают развиваться и расти. Затем мы поливаем почву и происходит резкий перепад.

Решение проблемы: мульчировать почву.

2. Чрезмерно частый полив. Когда плоды зреют, часто поливать не нужно. Помидоры будут водянистыми и начнут трескаться.

Решение проблемы: сократить частоту полива.

3. Небольшое количество воды для полива. В период засухи мы забываем, что норма полива меняется - под каждый куст нужно выливать до 10 л воды на 7 дней.

Поливаем по схеме: 2 раза в неделю по 5 литров (можно разделить 5 литров на утро и вечер).

Прищипывание во время созревания плодов

Логика прищипки помидоов во время созревания плодов такая: питательные вещества перенаправляются с верхушечных побегов на развитие плодов. Но в то же время влага, которая должна была уйти в макушку томата, начинает скапливаться в плодах. Из-за этого они лопаются.

Неправильное использование удобрений

Чтобы помидоры полноценно развивались, их нужно вовремя подкармливать. Недостаток питательных веществ, как и их избыток, приводит к деформации и растрескиванию плодов.

Ранее мы писали, какое копеечное средство из вашей кухни сделает помидоры на грядке сладкими и плодовитыми.

Также сообщалось об ошибках, из-за которых помидоры на грядке почернеют и погибнут.

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