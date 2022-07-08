Чому тріскаються помідори при дозріванні і як цього уникнути
Кожен дачник, вирощуючи помідори, сподівається зібрати великий і якісний урожай. Однак при їх дозріванні нерідко можна побачити тріщини на плодах, які не тільки псують зовнішній вигляд, але і ведуть до втрати якості врожаю.
Чому це може відбуватися, чим небезпечні тріщини на помідорах і як їх не допустити - читайте в матеріалі нижче.
Тріснуті томати вживати в їжу можна, але досить швидко, так як вони починають псуватися і гнити. Для консервації вони не підходять.
Чому тріскаються помідори?
Різкий перепад вологості повітря
Три основні причини зміни вологості:
1. Спека і посуха. Грунт тріскається, плоди перестають розвиватися і рости. Потім ми поливаємо грунт і відбувається різкий перепад.
Рішення проблеми: мульчувати грунт.
2. Надмірно частий полив. Коли плоди зріють, часто поливати не потрібно. Помідори будуть водянистими і почнуть тріскатися.
Рішення проблеми: скоротити частоту поливу.
3. Невелика кількість води для поливу. У період посухи ми забуваємо, що норма поливу змінюється - під кожен кущ потрібно виливати до 10 л води на 7 днів.
Поливаємо за схемою: 2 рази в тиждень по 5 літрів (можна розділити 5 літрів на ранок і вечір).
Прищипування під час дозрівання плодів
Логіка прищіпки помідорів під час дозрівання плодів така: поживні речовини перенаправляються з верхівкових пагонів на розвиток плодів. Але в той же час волога, яка повинна була піти в верхівку томата, починає накопичуватися в плодах. Через це вони лопаються.
Неправильне використання добрив
Щоб помідори повноцінно розвивалися, їх потрібно вчасно підгодовувати. Недолік поживних речовин, як і їх надлишок, призводить до деформації і розтріскування плодів.
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