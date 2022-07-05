Почему вам стоит исключить сухие завтраки из своего рациона

Сладкие хлопья, мюсли, гранола - совсем не относятся к здоровым завтракам из-за большого содержания там сахара.
Почему не стоит есть такие продукты рассказала диетолог Светлана Фус.
Эксперт по питанию объяснила, что большая часть сухих завтраков для взрослых и детей, которыми украшены полки супермаркетов, перенасыщена сахаром. На одну порцию подслащенных хлопьев или мюсли приходится не менее 4 чайных ложек сахара.
Такой завтрак обычно вызывает приятное чувство легкости и даже повышает настроение, но совсем ненадолго.
Очень быстро появляется желание перекусить, чтобы дотянуть до обеда, причем количество таких перекусов напрямую зависит от того, когда удастся пообедать.
Дело в том, что от обычных углеводов (и сахар к ним относится) резко возрастает уровень сахара в крови. Это вызывает выброс инсулина. И если в завтраке нет пищевых волокон, достаточно белка или жира притормаживающих быстрое всасывание сахара, инсулин резко снижает уровень глюкозы и в результате мы чувствуем себя еще голоднее, чем до завтрака, и – едим, едим, до тех пор, пока не насытимся.
"Есть более простой способ определить количество сахара в вашей тарелке. Если вы любите мюсли, взгляните на список ингредиентов на упаковке. Если в этом списке сахар (sugar)) занимает одну из первых пяти позиций, значит этот продукт не относится к числу здоровых и полезных", - посоветовала диетолог.
Лучше заменить такие завтраки цельными крупами, добавив туда мед или сухофрукты.
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