Чому вам варто виключити сухі сніданки зі свого раціону

Солодкі пластівці, мюслі, гранола - зовсім не відносяться до здорових сніданків через великий вміст там цукру.
Чому не варто їсти такі продукти розповіла дієтолог Світлана Фус.
Експерт з харчування пояснила, що велика частина сухих сніданків для дорослих і дітей, якими прикрашені полиці супермаркетів, перенасичена цукром. На одну порцію підсолоджених пластівців або мюслі доводиться не менше 4 чайних ложок цукру.
Такий сніданок зазвичай викликає приємне відчуття легкості і навіть підвищує настрій, але зовсім ненадовго.
Дуже швидко з'являється бажання перекусити, щоб дотягнути до обіду, причому кількість таких перекусів безпосередньо залежить від того, коли вдасться пообідати.
Справа в тому, що від звичайних вуглеводів (і цукор до них відноситься) різко зростає рівень цукру в крові. Це викликає викид інсуліну. І якщо в сніданку немає харчових волокон, досить білка або жиру пригальмовують швидке всмоктування цукру, інсулін різко знижує рівень глюкози і в результаті ми відчуваємо себе ще голодніше, ніж до сніданку, і - їмо, їмо, до тих пір, поки не наситимося.
"Є простіший спосіб визначити кількість цукру у вашій тарілці. Якщо ви любите мюслі, погляньте на список інгредієнтів на упаковці. Якщо в цьому списку цукор (sugar) займає одну з перших п'яти позицій, значить цей продукт не відноситься до числа здорових і корисних", - порадила дієтолог.
Краще замінити такі сніданки цільними крупами, додавши туди мед або сухофрукти.
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