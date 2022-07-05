Чому вам варто виключити сухі сніданки зі свого раціону

Експерт з харчування пояснила, що велика частина сухих сніданків для дорослих і дітей, якими прикрашені полиці супермаркетів, перенасичена цукром. На одну порцію підсолоджених пластівців або мюслі доводиться не менше 4 чайних ложок цукру.

Такий сніданок зазвичай викликає приємне відчуття легкості і навіть підвищує настрій, але зовсім ненадовго.

Чому такі сніданки небезпечні

Дуже швидко з'являється бажання перекусити, щоб дотягнути до обіду, причому кількість таких перекусів безпосередньо залежить від того, коли вдасться пообідати.

Справа в тому, що від звичайних вуглеводів (і цукор до них відноситься) різко зростає рівень цукру в крові. Це викликає викид інсуліну. І якщо в сніданку немає харчових волокон, досить білка або жиру пригальмовують швидке всмоктування цукру, інсулін різко знижує рівень глюкози і в результаті ми відчуваємо себе ще голодніше, ніж до сніданку, і - їмо, їмо, до тих пір, поки не наситимося.

"Є простіший спосіб визначити кількість цукру у вашій тарілці. Якщо ви любите мюслі, погляньте на список інгредієнтів на упаковці. Якщо в цьому списку цукор (sugar) займає одну з перших п'яти позицій, значить цей продукт не відноситься до числа здорових і корисних", - порадила дієтолог.

Краще замінити такі сніданки цільними крупами, додавши туди мед або сухофрукти.