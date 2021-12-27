Почему в СССР садили тополя в каждом дворе: на это есть четыре причины

Почему тополя

Как оказалось, конкретно тополь обладает целым рядом важных преимуществ, которые качественно выделяют его рядом с другими деревьями и кустарниками.

Полезность тополя как растения была доказана учеными еще во времена Советского Союза. В последствии положительные моменты выращивания этих деревьев неоднократно подтверждались учеными. Об этом пишет Novate.

Причины посадки этих деревьев

Во-первых, тополь намного лучше других деревьев собирает и впитывает тяжелые элементы из воздуха, которые попадают в него из дыма автомобилей, фабрик и заводов.

Во-вторых, тополь имеет специфическую форму. Он не занимает много места, что позволяет высаживать огромное количество деревьев в ряд. А если он упадет - ущерб будет намного меньше.

В СССР тополя выращивали массово. (Фото: infocog.ru)

Третья причина состоит в том, что тополь - неприхотлив. Они почти не страдают от грязного воздуха, а кроме того, в тяжелых городских условиях им не требуется никакого дополнительного ухода, будь то подкормка или поливка. Их очень легко рубить, при необходимости или стричь крону.

Тополя - это долгожители, в этом состоит четвертая причина их посадки. Они спокойно доживают до 100 лет даже в самых неблагоприятных условиях.

Кстати, высаживать тополя в городах и вдоль шоссейных дорог в СССР стали еще в 1930-е годы.