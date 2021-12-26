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Блогер на правдивых фото показал, каким пойлом травили людей при "совке"

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Воскресенье 26 декабря 2021 09:58
Блогер на правдивых фото показал, каким пойлом травили людей при "совке" Фото: Правда об СССР появилась на фото блогера Мировича (mirovich.media)
Автор: Светлана Мащенко

Сегодня зайти в кофейню и попросить бариста приготовить флэт уайт на купаже с кокосовым молоком и сиропом "соленая карамель" - обычное дело. То ли было в советском союзе, когда раздобытая баночка растворимого порошка с надписью "без цикория" была чем-то вроде выигрыша в лотерею.

Чем на самом деле поили в СССР людей, гордо называя это кофе, откровенно рассказал блогер Максим Мирович.

По словам блогера, кофе в "совке" являлся одним из примеров всеобщего неравенства, когда доступ к качественным продуктам и другим благам имел всего 1% населения.

Все годы существования в СССР кофе являлся большим дефицитом. На прилавках магазинов кофе появлялся довольно редко, а если и появлялся - то не залеживался. Кофе очень быстро разметали, так как помимо непосредственно употребления, кофе (зерновой либо молотый) был отличной взяткой (презентом) при решении личных вопросов.

Баночкой кофе, как бутылкой коньяка или коробкой конфет, можно было "подмазать" врача, сантехника, учителя, какого-нибудь чиновника.

Вот так, по словам Мировича, выглядели банки с "хорошим" кофе в СССР. Стыдливая надпись "без цикория" говорит сама за себя.

Блогер на правдивых фото показал, каким пойлом травили людей при &quot;совке&quot;

Но на фото выше - дефицитный кофе для элиты. А большинство граждан довольствовались другими "кофейными напитками".

По вкусу такие напитки больше напоминали какое-то жженое зерно с привкусом карамели и цикория, ну и конечно никакого тонизирующего эффекта (как у натурального кофе) там не было.

Вот что пило большинство советских граждан.

Блогер на правдивых фото показал, каким пойлом травили людей при &quot;совке&quot;

В составе были от 10 до 15% натурального кофе, а остальное - ячмень, цикорий, рожь, овес, соя и даже желуди (!)

Именно такие "кофейные напитки" и подавали в большинстве советских столовых (кафе) под видом кофе - чаще всего в чуть тёплом виде, в граненых стаканах.

Ранее блогер всего одним фото показал, что такое настоящий "совок".

Также Мирович опубликовал редкие фотографии без ретуши, сделанные в Советском Союзе американским профессором.

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СССР блогер
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