Где в Киеве сдавать технику на переработку и почему это обязательно надо делать
Время от времени нам приходится прощаться с устаревшей техникой. Будь то небольшой чайник или громоздкий холодильник - их нельзя выносить на помойку. Ведь выбрасывая технику по "старинке", вы наносите вред собственному здоровью!
Почему не следует выбрасывать технику на свалку и куда ее девать в Киеве - читайте в нашем материале далее.
Позаботьтесь об экологии
Выбрасывая ненужную технику на помойку, вы действительно вредите экологии. Дело в том, что в некоторых деталях той или иной техники могут быть такие ядовитые компоненты как:
- ртуть
- бром
- свинец
- кадмий
- мышьяк
- селен
Поэтому важно заботиться о том, чтобы ваша техника не попала на полигон, где будет отравлять землю вместе с другим мусором.
Правильная утилизация техники
Согласно технологиям утилизации, сданную вами технику сначала разбирают и фильтруют по компонентам. Вредные компоненты, которые мы упоминали ранее, отправляются на переработку в специальные предприятия, где будут обезврежены.
Другие - безопасные запчасти - будут отправлены на переработку для дальнейшего производства составляющих из вторсырья.
Где можно сдать старое "железо"
В Киеве вы можете сдать свою ненужную технику в пункте приема компании "Центр управления отходами", которая занимается утилизацией техники в Украине с 2014 года.
Конечно, переработка техники - сложный и дорогостоящий процесс, требующий специальной техники и времени работы специалистов. Но для населения работает программа "Пункт приема техники", где вы можете сдать на утилизацию технику совершенно бесплатно.
Такой пункт приема в Киеве находится по адресу: улица Полковника Шутова, 16 на месте проходной завода "Аналітприлад". Приносить старое "железо" можно каждую среду с 09:00 до 18:00.
Что можно сдавать
Крупная бытовая техника: бойлер, стиральная машина, пылесос, микроволновая печь, телевизор, кондиционер.
Мелкая бытовая техника: электрочайник, фен, плойка, мясорубка, мультиварка, блендер, утюг, электробритва, соковыжималка, миксер, тостер, сушка для рук, вентилятор напольный, кофеварка, фритюрница.
Компьютерная техника и аксессуары: магнитофон, системный блок, монитор, вебкамера, флешка, жесткий диск, клавиатура, мышь, коммутатор, роутер, ноутбук, материнская плата, процессор, электронная книга, мобильный телефон, планшет, зарядные устройства для техники (кабель, зарядка, блок питания), фотокамера, гарнитуры к телефону, наушники.
Оргтехника: принтер, ксерокс, калькулятор, сканер, телефонный аппарат, пишущая машинка электромеханическая, детектор валют.
Также там же можно сдать опасные отходы. Например, люминисцентные лампы за оплату 5,80 гривен за штуку. Или батарейки, аккумуляторы от мобильных телефонов, ноутбуков и тому подобное. За килограмм использованных элементов питания вам дадут 70 гривен.
Ранее мы писали, к чему приведет остановка транспорта во время тревоги.
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