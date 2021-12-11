Почему мы следим за бывшими в социальных сетях и как от этого избавиться

Отношения заканчиваются и это случается на каждом шагу. Расстаются пары, которые всего несколько месяцев были вместе и супруги после 15-летнего брака.
И в современном цифровом мире назревает новая проблема – слежка за бывшими в социальных сетях.
Почему мы следим за бывшими в соцсетях и как от этого избавиться, рассказали в материале Storinka.
Мониторинг социальных сетей своих бывших обычно радости не доставляет. Мы обманываем себя мыслями о том, что хотим знать больше об их жизни, но при этом наталкиваемся на счастливые фото, новых партнеров и радостные события, которые происходят уже без вас.
Мы наивно полагаем, что процесс этого мониторинга поможет облегчить страдания.
Это действительно так, но облегчение бывает минутным, а после – еще сильнее погружаемся в тоску, которая подпитывается ревностью, обидами, ощущениями невозможности что-либо изменить.
Даже после волевого усилия и обещаний лично себе так не поступать, мы все равно время от времени заглядываем на страницы в соцсетях и блоги бывших партнеров и друзей.
Как объясняют психологи, мониторинг страниц происходит от того, что вы с партнером не обсудили спокойно окончание отношений. Вы не объяснились друг с другом, расставание было резким, непонятным и травматическим.
Психика пытается таким образом завершить незаконченное действие. А социальные сети служат в данном случае не столько источником информации, сколько создают иллюзию контроля над ситуацией.
Человек плохо переносит любую неопределенность и поэтому начинает анализировать, пытается найти ответы на вопросы, ищет причины разрыва. Также, мозг пытается найти виновного в том, что произошло.
Особенно опасными становятся мысли о том, как могли бы сложиться отношения, если бы вы в той или иной ситуации поступили по-другому. Ответы на все эти вопросы мы пытаемся найти на страницах наших бывших.
До появления социальных сетей, люди тоже грешили этой привязанностью. Но использовали для этого общих знакомых, появлялись в определенных местах – все, чтобы узнать о жизни эксов.
Кому-то хочется увидеть на страницах доказательства того, что ваш обидчик наказан. Кто-то выискивает там подтверждения измен, а кто-то – поводы для возможного нового сближения.
Однако все эти действия чреваты опасными последствиями. Это может превратиться в навязчивость, и отнимать у вас много времени и душевных сил.
Постарайтесь обратить больше внимания на свою собственную жизнь. Найдите новые развлечения, хобби, друзей – что угодно, что даст вам возможность снова почувствовать себя счастливее.
Осознайте тот факт, что вы слишком много времени и сил уделяйте тому, что уже произошло.
Это нужно оставить в прошлом и двигаться дальше. Только осознав этот факт, вы перестанете оглядываться на прошлое и сможете смотреть в будущее.
Поймите, что интерес к прошлым отношениям не даст возможности создать вам новые. Не стоит создавать пару в надежде на месть своему бывшему.
Ревность, возможно и будет иметь успех, но эта победа будет короткая. А новые отношения тоже быстро развалятся, если ваш новый партнер заметит увлеченность соцсетями бывшего.
Тем более, вы рискуете сделать несчастным еще одного человека. Он не будет испытывать к вам уважения и разочаруется, если поймет, что вы его использовали.
Наше внимание – это наша энергия. Поэтому стоит направить ее на то, что важно и нужно для вас самих. Не тратьте ее на сбор информации о своем бывшем партнере.
Для того чтобы закрыть незавершенное, напишите письмо бывшему партнеру. Выскажите в нем все, что осталось недосказанным, ваши обиды. В конце постарайтесь человека простить.
Отправлять это письмо не нужно - оно служит только лишь для того, чтобы поставить окончательную "точку" в отношениях.
Свои безрассудные желания и психику можно перехитрить. Используйте технику профессора психологии Гарвардского университета Дэниела Вегнера. Она называется "Эффект белого медведя".
"Эффект заключается в том, что как только мы запрещаем себе думать о чем-то, например, о белых медведях, то потом только об этом и будем думать. Это происходит потому, что команды "думать" и "не думать" запускают в мозге одинаковую активность", - пояснил когнитивно-поведенческий терапевт Кирилл Яковлев.
Он отметил, что самая простая рекомендация в такой ситуации – это не запрещать себе думать о бывшем, а сказать себе: "Я подумаю о нем через неделю". А еще через неделю – сделать опять то же самое.
Старое выражение, которое использовали еще наши бабушки о "с глаз долой, из сердца вон", работает безотказно.
Если у вас хватит душевных сил, то отпишитесь от всех страниц, блогов и социальных сетей своих бывших. Если нет на это сил – спросите себя, с какой целью вы следите за его жизнью?
Постарайтесь честно ответить на этот вопрос, а потом задумайтесь – получаете ли вы то, ради чего это делаете.
Если получаете, то насколько вам это действительно необходимо. И не причиняет ли вам это вреда.
Если вы понимаете, что тратите время и энергию на то, что вам действительно не нужно – подумайте о том, куда вы можете перераспределить это внимание.
Составьте список того, что вам нужно сделать, чтобы получить от жизни положительные эмоции. А потом начните его выполнять.
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