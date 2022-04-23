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"Почему ревешь? Замуж хочу": Наталья расписалась и отправилась на фронт с мужем и отцом

Военнослужащая Наталья вышла замуж и сразу поехала на фронт защищать Украину (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Наталья служит в 58-ой отдельной мотопехотной бригаде имени Ивана Виговского. Вместе с отцом. Она подписала контракт с ВСУ еще в 2019 году. На апрель 2022 года у нее была запланирована свадьба, но именно в этот день пришлось кардинально поменять все планы.

О сильной и отважной военнослужащей Наталье рассказали на странице главнокомандующего ВСУ в Facebook.

Наталья получила образование технолога, и некоторое время проработала на заводе. В ее обязанности входило следить за тем, чтобы БТРы были правильно покрашены. А потом она подписала контракт и вступила в ряды ВСУ.

На апрель 2022 года Наталя планировала вместе с любимым свадьбу. Он тоже служит в 58-ой бригаде. Но в феврале стало понятно, что планы придется менять и они выбрали новую дату – 22 февраля.

"И внезапно за день до того нас сообщают, что у роты запланирован выезд на 22-е. Я собираю вещи, а у самой слезы. "Чего плачешь?", - спрашивают меня. "Замуж хочу!", – реву. Комбат махнул рукой: "Выйдешь, не переживай". И роспись таки состоялась. Мы прыгнули в машину – Женя, папа, я за рулем, и погнали в ЗАГС. Папа успел увидеть, как мы ставим подпись, получаем свидетельство о браке, и поехал на службу. А через два дня началась полномасштабная война, и наш медовый месяц закончился. Но я сказала Жене, что все равно отгуляем настоящую свадьбу. На которой папа будет вести меня, как положено, за руку. Все будет. После нашей победы!" – уверена Наталья.

Отец Натальи с позывным "Стрела" в войске с 2014 года. До этого работал мастером по изготовлению обуви. Он собирался возвращаться к мирной жизни, окончил техникум легкой промышленности. Но после масштабного вторжения понял, что еще время не пришло.

"Наша мама – героическая женщина. Все годы войны она фактически сама. Когда папа шел на фронт, говорил: "Ой, я случайно попал в армию, меня забрали". Мама спрашивала: "А медкомиссия в военкомате тоже случайно пройдена?" – добавляет Наталья.

Отец за 8 лет был дома в нескольких отпусках и сделал два небольших перерыва в службе.

58-я отдельная мотопехотная бригада помогла освободить от оккупантов Черниговскую область. Бойцы говорят, что успели посмотреть на ужасы русских солдат – спалили леса, заминировали всю округу, люди плакали…

"Посмотрели на те ужасы, которые наделали россияне. Я даже не знаю, как это можно объяснить. Люди плакали. Мы пришли на зачистку в конце марта, россияне уже убежали оттуда. Еще и заминировали за собой. Сжигали лес, боялись нашей разведки, которая им покоя не давала", - вздыхает "Стрела".

Напомним, ранее мы писали о невероятной девушке Джульетте – военном медике, которая спасает наших бойцов.

А также рассказывали о сильных украинках, которые помогают, защищают и оберегают Украину.

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