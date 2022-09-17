"Почему не раздели?" Нардеп в Тростянце появился на людях с буквой "V" на свитере (фото)

Нардеп из фракции "Слуга народа" Николай Задорожный приехал поздравлять лесников Тростянца Сумской области с буквой V на свитере.
Соответствующую фотографию опубликовал Тростянецкий горсовет в Facebook.
Парламентарий приехал поздравлять лесников Тростянца в Сумской области с буквой V на свитере. Сам он вначале не понял, что совершил ошибку.
В комментариях к публикации украинцы возмутились внешним видом нардепа.
Кстати, немного позже Задорожный опубликовал пост с просьбой "простить его за опрометчивость", признал вину и заверил, что поддерживает только Украину.
Отметим, что Тростянец был захвачен россиянами в начале войны, за него шли тяжелые бои.
Как известно, буква V используется российскими войсками в качестве одного из опознавательных знаков с начала вторжения в Украину. Россияне размещали эту букву на военной технике.
Как мы ранее писали, во Львове засветился известный пропагандист, поддерживающий Кремль.
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