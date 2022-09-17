"Чого не роздягли?" Нардеп у Тростянці з'явився на людях з буквою "V" на светрі (фото)

Нардеп із фракції "Слуга народу" Микола Задорожний приїхав вітати лісників Тростянця Сумської області з літерою V на светрі.
Відповідну фотографію опублікувала Тростянецька міськрада у Facebook.
Парламентарій приїхав вітати лісників Тростянця на Сумщині з літерою V на светрі. Сам він спочатку не зрозумів, що зробив помилку.
У коментарях до публікації українці обурилися зовнішнім виглядом нардепа.
До речі, трохи пізніше Задорожний опублікував пост із проханням "вибачити його за необачність", визнав провину та запевнив, що підтримує лише Україну.
Зазначимо, що Тростянець захопили росіяни на початку війни, за нього йшли важкі бої.
Як відомо, літера V використовується російськими військами як один із розпізнавальних знаків з початку вторгнення в Україну. Росіяни розміщували цю літеру на військовій техніці.
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