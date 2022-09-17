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"Почему не раздели?" Нардеп в Тростянце появился на людях с буквой "V" на свитере (фото)

Новина українською →
Тростянец, Суббота 17 сентября 2022 11:27
"Почему не раздели?" Нардеп в Тростянце появился на людях с буквой "V" на свитере (фото) Фото: Нардеп сконфузился с одеждой на официальном мероприятии (facebook.com/TrostyanetsTownCouncil)
Автор: Людмила Жукова

Нардеп из фракции "Слуга народа" Николай Задорожный приехал поздравлять лесников Тростянца Сумской области с буквой V на свитере.

Соответствующую фотографию опубликовал Тростянецкий горсовет в Facebook.

Детали скандала

Парламентарий приехал поздравлять лесников Тростянца в Сумской области с буквой V на свитере. Сам он вначале не понял, что совершил ошибку.

&quot;Почему не раздели?&quot; Нардеп в Тростянце появился на людях с буквой &quot;V&quot; на свитере (фото)&quot;Почему не раздели?&quot; Нардеп в Тростянце появился на людях с буквой &quot;V&quot; на свитере (фото)Нардеп надел свитер с V-символикой (фото: facebook.com/TrostyanetsTownCouncil)

В комментариях к публикации украинцы возмутились внешним видом нардепа.

  • Мужик надів чоткий світер. Ще б і з Z надів би.
  • Тростянець звільнено - міняй лапсєрдак!
  • На спині потрібно було йому намалювати Z ! Циркач Цікаво, що він думав, коли надягав цього светра?
  • І ніхто не знав з нього той світер.
  • Просто це все що було такого розміру.
  • Жесть! Чому не роздягли? Який же він після цього депутат?Куди Бова дивився!Невже не бачив?

Нардеп извинился за опрометчивость

Кстати, немного позже Задорожный опубликовал пост с просьбой "простить его за опрометчивость", признал вину и заверил, что поддерживает только Украину.

Отметим, что Тростянец был захвачен россиянами в начале войны, за него шли тяжелые бои.

Как известно, буква V используется российскими войсками в качестве одного из опознавательных знаков с начала вторжения в Украину. Россияне размещали эту букву на военной технике.

Как мы ранее писали, во Львове засветился известный пропагандист, поддерживающий Кремль.

Кстати, Потап на концерте в Варшаве "опустил" российского пропагандиста.

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