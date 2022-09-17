"Почему не раздели?" Нардеп в Тростянце появился на людях с буквой "V" на свитере (фото)

Нардеп из фракции "Слуга народа" Николай Задорожный приехал поздравлять лесников Тростянца Сумской области с буквой V на свитере.

Детали скандала

Парламентарий приехал поздравлять лесников Тростянца в Сумской области с буквой V на свитере. Сам он вначале не понял, что совершил ошибку.

Нардеп надел свитер с V-символикой (фото: facebook.com/TrostyanetsTownCouncil)

В комментариях к публикации украинцы возмутились внешним видом нардепа.

Мужик надів чоткий світер. Ще б і з Z надів би.

Тростянець звільнено - міняй лапсєрдак!

На спині потрібно було йому намалювати Z ! Циркач Цікаво, що він думав, коли надягав цього светра?

І ніхто не знав з нього той світер.

Просто це все що було такого розміру.

Жесть! Чому не роздягли? Який же він після цього депутат?Куди Бова дивився!Невже не бачив?

Нардеп извинился за опрометчивость

Кстати, немного позже Задорожный опубликовал пост с просьбой "простить его за опрометчивость", признал вину и заверил, что поддерживает только Украину.

Отметим, что Тростянец был захвачен россиянами в начале войны, за него шли тяжелые бои.

Как известно, буква V используется российскими войсками в качестве одного из опознавательных знаков с начала вторжения в Украину. Россияне размещали эту букву на военной технике.