"Чого не роздягли?" Нардеп у Тростянці з'явився на людях з буквою "V" на светрі (фото)

Деталі скандалу

Парламентарій приїхав вітати лісників Тростянця на Сумщині з літерою V на светрі. Сам він спочатку не зрозумів, що зробив помилку.

Нардеп одягнув светр із V-символікою (фото: facebook.com/TrostyanetsTownCouncil)

У коментарях до публікації українці обурилися зовнішнім виглядом нардепа.

Чоловік надів чіткий свитер. Ще б і з Z надів би.

Тростянець звільнено - міняй лапсєрдак!

На спині потрібно було йому намалювати Z! Циркач Цікаво, що він думав, коли надягав цього свитера?

І ніхто не знав з нього той світер.

Просто це все, що було такого розміру.

Жерсть! Чому не роздягли? Який же він після цього депутат? Куди Бова дивувався! Невже не бачив?

Нардеп вибачився за необачність

До речі, трохи пізніше Задорожний опублікував пост із проханням "вибачити його за необачність", визнав провину та запевнив, що підтримує лише Україну.

Зазначимо, що Тростянець захопили росіяни на початку війни, за нього йшли важкі бої.

Як відомо, літера V використовується російськими військами як один із розпізнавальних знаків з початку вторгнення в Україну. Росіяни розміщували цю літеру на військовій техніці.