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Почему рано седеют волосы: шесть самых распространенных причин

Воскресенье 22 ноября 2020 12:32
Почему рано седеют волосы: шесть самых распространенных причин
Названы причины ранней седины (иллюстративное фото: pixabay.com)
Автор: Анжелика Галушко

Раннее появление седых волос провоцирует шесть факторов

Первая седина в основном появляется у людей после 35-40 лет, но у некоторых этот процесс может прогрессировать в молодом возрасте. Причин ранней смены цвета волос может быть несколько: генетика, несбалансированное питание, проблемы со здоровьем, неправильный уход.

На цвет волос влияет уровень меланина: чем он выше, тем темнее волосы, а также количество пигмента (черно-коричневый и желто-красный). Их соотношение у каждого разное, поэтому и отличается у всех цвет волос. Но, когда активность клеток, отвечающих за пигмент, становится меньше, соответственно, волос становится седым.

Как пишет Rus.Media, к ранней седине приводит шесть наиболее вероятных факторов. Прежде всего, отмечается, это генетическая предрасположенность. Ведь, если родные имели "белый" волос в 20-летнем возрасте, вас ждет та же ситуация.

Также к преждевременному обесцвечиванию волос приводит недостаток витамина В12 в организме. Специалисты отмечают, что из-за его недостатка могут даже выпадать волосы.

Чтобы этого не произошло, нужно пересмотреть свое питание и добавить в рацион продукты, которые содержат витамин В12. Как известно, это яйца, говядина, красная рыба.

В отношении пищевых добавок с этим витамином, то употреблять их нужно только после консультации с врачом.

На волосяные фолликулы влияет и питание. Ведь, если в рационе отсутствуют необходимые витамины для сохранения цвета волос, оно с легкостью может менять цвет. В частности, речь идет о нехватке витамина D3, железа, кальция, меди, ферритина и цинка.

Проблемы со щитовидной железой приводят также к ранней седины. Гормональный дисбаланс негативно влияет и на общее состояние волос: они становятся тонкими, ломкими, усиленно выпадают.

В случае, если вы постоянно находитесь в напряженном эмоциональном состоянии, переживает стресс, то это тоже может привести к появлению седых волос. Специалисты объясняют, что эмоциональное напряжение влияет на клетки, которые отвечают за окраску волос, и в результате это способствует потере своего цвета.

Использование некачественных косметических средств или со сроком годности, который давно истек, еще одна причина появления седины в раннем возрасте. Эксперты рекомендуют тщательно выбирать шампуни и бальзамы и проверять производителя.

Напомним, ученые определили, какие блюда могут улучшить состояние волос и стимулировать их рост.

Ранее мы писали о том, как цвет волос человека влияет на его предрасположенность к тем или иным болезням.

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