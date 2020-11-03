Лучший завтрак для стимулирования роста волос с точки зрения науки

Какие продукты нужно есть для роста волос (коллаж: РБК-Украина)

Ученые определили, какие традиционные для завтрака блюда могут улучшить состояние волос

На выпадение волос влияют возраст, здоровье, генетика и диета. Вы можете не контролировать все эти факторы, но определенно можете повлиять на состояние волос, изменив рацион. Выбор хорошего завтрака может стимулировать рост волос. Какие три главных продукта нужно включить в ежедневный завтрак, чтобы ускорить рост волос, рассказали в Express, опираясь на исследования ученых.

Недостаток питания может привести к выпадению волос, поэтому важно правильно питаться. Чтобы устранить ряд проблем с волосами, нужно включить в рацион яйца, авокадо и шпинат.

Яйца

Первым ингредиентом, который вы должны добавить в свой завтрак, являются яйца, которые содержат биотин. Исследователи из Медицинской школы Университета Луисвилла проанализировали клинические испытания связи между биотином и ростом волос. На основании 18 исследований ученые сделали вывод, что плохой рост волос связан с дефицитом биотина.

Шпинат

Обогащенный витамином А шпинат может помочь стимулировать рост волос. Исследователи из Университета штата Огайо, США, отметили, что витамин А "активирует стволовые клетки волосяных фолликулов". Было замечено, что витамин А "индуцирует фазу развития и роста волосяного цикла", известную как фаза анагена.

Отмечается также, что кожное сало защищает волосы – способствует сильным, здоровым волосам. Витамин А принимает непосредственное участие в образовании этого кожного сала. Это было подтверждено исследователями, работающими на кафедре питания человека в Университете штата Огайо.

"Витамин А критически важен для развития и поддержания волос и сальных желез", - свидетельствовали исследователи.

Авокадо

Авокадо является хорошим источником полезных жиров, а также отличным источником витамина Е. Школа фармацевтических наук в Малайзии заявила, что витамин Е, как известно, является "мощным антиоксидантом". Одной из причин выпадения волос, по мнению исследователей, может быть низкий уровень антиоксидантов.

Таким образом, был проведен эксперимент, в котором изучалось влияние добавок витамина Е на рост волос. В исследовании приняли участие 38 случайных добровольцев, все из которых страдали от выпадения волос. 21 из них получали 100 мг витамина Е ежедневно, а 17 получали плацебо в течение восьми месяцев. К концу эксперимента в группе, получавшей витамин Е, рост волос увеличился на 34,5%, тогда как в группе плацебо рост волос уменьшился на 0,1%.

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