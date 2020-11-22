Чому рано сивіє волосся: шість найпоширеніших причин

Названо причини ранньої сивини (ілюстративне фото: pixabay.com)

Ранню появу сивого волосся провокує шість чинників

Перша сивина здебільшого з'являється у людей після 35-40 років, але у декого цей процес може прогресувати у молодшому віці. Причин ранньої зміни кольору волосся може бути кілька: генетика, незбалансоване харчування, проблеми зі здоров'ям, неправильний догляд.

На колір волосся впливає рівень меланіну: чим він вищий, то темніше волосся, а також кількість пігменту (чорно-коричневий і жовто-червоний). Їхнє співвідношення у кожного різне, тому і відрізняється у всіх колір волосся. Але, коли активність клітин, відповідальних за пігмент, стає менше, відповідно, волосся стає сивим.

Як пише Ukr.Media, до ранньої сивини призводить шість найбільш імовірних факторів. Передусім, зазначається, це генетична схильність. Адже, якщо рідні мали "біле" волосся у 20-річному віці, вас чекає та ж ситуація.

Також до передчасного знебарвлення волосся призводить брак вітаміну В12 в організмі. Фахівці наголошують, що через його нестачу може навіть випадати волосся.

Аби цього не сталося, потрібно переглянути своє харчування і додати до раціону продукти, які містять вітамін В12. Як відомо, це яйця, яловичина, червона риба.

Стосовно харчових добавок з цим вітаміном, то вживати їх потрібно лише після консультації з лікарем.

На волосяні фолікули впливає і режим харчування. Адже, якщо у раціоні відсутні необхідні вітаміни для збереження кольору волосся, воно з легкістю може змінювати колір. Йдеться, зокрема, про брак вітаміну D3, заліза, кальцію, міді, феритину і цинку.

Проблеми зі щитоподібною залозою призводять також до ранньої сивини. Гормональний дисбаланс негативно впливає і на загальний стан волосся: воно стає тонким, ламким, посилено випадає.

У разі, якщо ви постійно перебуваєте в напруженому емоційному стані, переживає стрес, то це теж може призвести до появи ранньої сивини. Фахівці пояснюють, що емоційне напруження впливає на клітини, які відповідають за забарвлення волосся, і в результаті це сприяє втраті свого кольору.

Використання неякісних косметичних засобів чи із терміном придатності, який давно минув, ще одна причина появи сивини у ранньому віці. Експерти рекомендують ретельно обирати шампуні і бальзами і перевіряти виробника.

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