Почему появляется целлюлит и как с ним бороться: мифы, в которые пора перестать верить

Миф 1. Целлюлит появляется от употребления слишком жирной еды.

Миф 2. Антицеллюлитные крема помогают избавиться от него.

Абсолютное заблуждение. Так как целлюлит не является простой косметологической проблемой, то и устранить ее просто намазыванием крема мы никак не сможем. Максимум эффективное растирание и разогревающий эффект поможет немного устранить видимость целлюлита, но не уберут проблему!

Миф 3. Нужно пить много воды.

Причины образования целлюлита

Мифы о целлюлите (фото: instagram.com/dietolog_gogoleva)

Как бороться с целлюлитом

Так, съедая орехи, или выпивая натуральное кедровое масло, миндальное масло, кунжутное масло, вы не только получите пользу витаминов, а также аминокислот Омега, а также напрямую дадите клетке то питание, в котором она нуждается. Благодаря этому она перестанет накапливать с голоду жир! И не путайте растительные жиры, которые в семенах и орехах, и животный жир, типа сливочного масла.

Баланс жидкостей! Водичка должна быть слаюбощелочной, минерализованной, без газа. Но! Не злоупотребляйте большим количеством воды, особенно во второй половине дня. Иначе кроме отечности вы не получите ничего.

Что же делать? Пить травяные чаи или отвары ягод вместо газировки, кофе и зеленого чая. Лидером по пользе являются Иван чай и Саган дайля. Не пейте во время еды. Соблюдайте питьевой режим.

Еще важный элемент хорошего обращения воды - калий. Именно этот минерал поддерживает баланс жидкостей тела и не допускает застоя. Еда и вода, насыщенная этим минералом, очень помогает. Огурцы, сельдерей, миндаль, апельсины -вот лидеры по содержанию природного калия.

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И последний совет. Двигайтесь! Только активный образ жизни наряду с правильным питанием будут постоянно поддерживать ваше тело в хорошей форме.