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Чому з'являється целюліт і як з ним боротися: міфи, в які пора перестати вірити

Як позбутися целюліту (freepik.com)
Автор: Марина Настевич

Напевно, жодна жінка не поставилася байдуже до появи целюліту! Хтось тут же сідав на дієту, хтось практикував голодування, а деякі в спробах перемогти целюліт намазували тонни крему.

На сьогоднішній день більше 80% жінок мають прояви целюліту. І не важливо, молоді або у віці, худі або повненькі. Навіть власниць худих струнких ніжок може торкнутися ця проблема.

Нутриціолог Анна Гоголева розповіла в Instagram, чи можна дійсно прибрати целюліт раз і назавжди, а також розвіяла міфи про "апельсинову кірку".

Міф 1. Целюліт з'являється від вживання занадто жирної їжі.

Міф 2. Антицелюлітні креми допомагають позбутися від нього.

Абсолютна помилка. Так як целюліт не є простою косметологічної проблемою, то і усунути її просто намазуванням крему ми ніяк не зможемо. Максимум ефективне розтирання і розігріваючий ефект допоможе трохи усунути видимість целюліту, але не приберуть проблему!

Міф 3. Потрібно пити багато води.

Причини утворення целюліту

Міфи про целюліт (фото: instagram.com/dietolog_gogoleva)

Як боротися з целюлітом

Так, з'їдаючи горіхи, або випиваючи натуральне кедрове масло, мигдальне масло, кунжутне масло, ви не тільки отримаєте користь вітамінів, а також амінокислот Омега, а також безпосередньо дасте клітині те харчування, якого вона потребує. Завдяки цьому вона перестане накопичувати з голоду жир! І не плутайте рослинні жири, які в насінні і горіхах, і тваринний жир, типу вершкового масла.

Баланс рідин! Водичка повинна бути слабко лужною, мінералізованою, без газу. Але! Не зловживайте великою кількістю води, особливо в другій половині дня. Інакше крім набряклості ви не отримаєте нічого.

Що ж робити? Пити трав'яні чаї або відвари ягід замість газованої води, кави і зеленого чаю. Лідером по користі є Іван чай і Саган дайля. Не пийте під час їжі. Дотримуйтесь питного режиму.

Ще важливий елемент хорошого обороту води - калій. Саме цей мінерал підтримує баланс рідин тіла і не допускає застою. Їжа і вода, насичена цим мінералом, дуже допомагає. Огірки, селера, мигдаль, апельсини - ось лідери за змістом природного калію.

І остання порада. Рухайтеся! Тільки активний спосіб життя поряд з правильним харчуванням будуть постійно підтримувати ваше тіло в хорошій формі.

Нагадаємо, раніше косметолог назвала часту помилку в догляді за шкірою влітку - як не треба робити.

Ми також писали, які прості лайфхаки допоможуть справитися з сухістю ліктів.

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