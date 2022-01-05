Почему помидоры нельзя хранить в холодильнике: об этом мало кто знает

Ученые рассказали, можно ли хранить помидоры в холодильнике. В частности, они заявили, что холод действительно портит томаты.

Так, все хотят сохранить помидоры свежими как можно дольше после покупки. Однако, не все знают, как это сделать.

Почему помидоры нельзя хранить в холодильнике

Отмечается, что группа ученых изучила более 25 000 генов различных видов томатов. Их охлаждали при 5°C в течение 1, 3 и 7 дней, а затем оставляли еще на 1 сутки при комнатной температуре. К тому же один день охлаждения не имел значительного влияния на помидоры, но длительные периоды подавляли гены.

Оказалось, что помидоры, которые хранились в холодильнике, были менее вкусными.

Почему помидоры нельзя хранить в холодильнике (5minutecrafts)

Где хранить помидоры

Идеальная температура для хранения томатов 16,7-20°C. Важно не класть помидоры друг на друга. Лучше держать их рядом, чтобы предотвратить быстрое гниение.

Несмотря на то, что хранение в холодильнике вредит помидорам, все же можно вернуть им старый вкус.

Почему помидоры нельзя хранить в холодильнике (5minutecrafts)

Важно не есть помидоры, как только достанете из холодильника. Им нужно дать полежать, пока они не станут комнатной температуры. В частности, процесс нагрева частично восстановит вкус.