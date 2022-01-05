Почему помидоры нельзя хранить в холодильнике: об этом мало кто знает
Ученые рассказали, можно ли хранить помидоры в холодильнике. В частности, они заявили, что холод действительно портит томаты.
Об этом сообщает 5minutecrafts.
Так, все хотят сохранить помидоры свежими как можно дольше после покупки. Однако, не все знают, как это сделать.
Почему помидоры нельзя хранить в холодильнике
Отмечается, что группа ученых изучила более 25 000 генов различных видов томатов. Их охлаждали при 5°C в течение 1, 3 и 7 дней, а затем оставляли еще на 1 сутки при комнатной температуре. К тому же один день охлаждения не имел значительного влияния на помидоры, но длительные периоды подавляли гены.
Оказалось, что помидоры, которые хранились в холодильнике, были менее вкусными.
Почему помидоры нельзя хранить в холодильнике (5minutecrafts)
Где хранить помидоры
Идеальная температура для хранения томатов 16,7-20°C. Важно не класть помидоры друг на друга. Лучше держать их рядом, чтобы предотвратить быстрое гниение.
Несмотря на то, что хранение в холодильнике вредит помидорам, все же можно вернуть им старый вкус.
Почему помидоры нельзя хранить в холодильнике (5minutecrafts)
Важно не есть помидоры, как только достанете из холодильника. Им нужно дать полежать, пока они не станут комнатной температуры. В частности, процесс нагрева частично восстановит вкус.
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