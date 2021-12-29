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Названы лайфхаки, которые помогут дольше хранить продукты в доме

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Среда 29 декабря 2021 07:01
Названы лайфхаки, которые помогут дольше хранить продукты в доме Фото: названы советы, которые помогут дольше хранить продукты дома (freepik.com)
Автор: Роман Мирончук

Во время новогодних праздников с увеличением еды в доме также возрастает количество пищевых отходов. Довольно часто мы не можем все съесть сразу, и потом продукты портятся, и мы их выбрасываем.

Ознакомьтесь с советами издания The Sun, которые помогут выбрасывать гораздо меньше еды.

Как правильно хранить продукты

  • Помидоры никогда не следует хранить в холодильнике, это может повлиять на их текстуру и ослабить вкус.
  • Мы стараемся хранить все овощи вместе, но картофель и лук никогда не следует хранить вместе.
  • Морковь можно хранить в холодильнике в банке с водой, так она продержится дольше и останется хрустящей.
  • Травы следует хранить, как цветы в воде, чтобы они оставались свежими.
  • Обернув бананы фольгой, можно замедлить их созревание на несколько дней.
  • Яблоки хранятся дольше в холодильнике, а не при комнатной температуре.
  • Оберните сыр вощеной бумагой или бумагой из пчелиного воска. Подойдет пластиковая упаковка, но она может сделать запах неприятным.
  • Морозильник - это не только для хранения мяса, многие другие продукты, такие как молоко, яйца, мука и зелень, также можно заморозить.

В праздники бросайте любые остатки, такие как лук, морковь, стебли грибов, зубчики чеснока, стебли трав и сельдерей, в пакет для заморозки. Эти оставшиеся ингредиенты превратятся в восхитительный бульон, а не будут выброшены в мусор.

По данным экспертов, около 20% всех пищевых отходов связаны со сроками годности.

Напомним, нутрициолог рассказала, где брать железо тем, кто не ест мясо.

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