Названы лайфхаки, которые помогут дольше хранить продукты в доме

Во время новогодних праздников с увеличением еды в доме также возрастает количество пищевых отходов. Довольно часто мы не можем все съесть сразу, и потом продукты портятся, и мы их выбрасываем.

Ознакомьтесь с советами издания The Sun , которые помогут выбрасывать гораздо меньше еды.

Как правильно хранить продукты

Помидоры никогда не следует хранить в холодильнике, это может повлиять на их текстуру и ослабить вкус.

Мы стараемся хранить все овощи вместе, но картофель и лук никогда не следует хранить вместе.

Морковь можно хранить в холодильнике в банке с водой, так она продержится дольше и останется хрустящей.

Травы следует хранить, как цветы в воде, чтобы они оставались свежими.

Обернув бананы фольгой, можно замедлить их созревание на несколько дней.

Яблоки хранятся дольше в холодильнике, а не при комнатной температуре.

Оберните сыр вощеной бумагой или бумагой из пчелиного воска. Подойдет пластиковая упаковка, но она может сделать запах неприятным.

Морозильник - это не только для хранения мяса, многие другие продукты, такие как молоко, яйца, мука и зелень, также можно заморозить.

В праздники бросайте любые остатки, такие как лук, морковь, стебли грибов, зубчики чеснока, стебли трав и сельдерей, в пакет для заморозки. Эти оставшиеся ингредиенты превратятся в восхитительный бульон, а не будут выброшены в мусор.

По данным экспертов, около 20% всех пищевых отходов связаны со сроками годности.