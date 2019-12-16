Почему пенсионный возраст повышают только женщинам: неожиданная причина

Пенсии в Украине из-за пенсионной реформы уже в 2021-м году смогут получить по возрасту только те женщины, которые достигли 60-ти лет. Такой постепенный переход с 55 до 60-ти начался в 2011-м году. А недавно Комитетом Рады по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов было рекомендовано отклонить возможность выхода на заслуженный отдых женщинам с 55 лет при наличии страхового стажа в 30 лет.

Заместитель председателя правления ПФУ Ирина Ковпашко объяснила причину, почему такое ужесточение требований к пенсионному возрасту в Украине коснулось только женщин. Об этом она рассказала в комментарии "Народной правде".

По словам чиновницы, такое решение было обусловлено необходимостью обеспечения в Украине гендерного равенства. Ведь выходя в 55 лет, женщины имели меньше стаж, что сказывалось на размере пенсионных выплат. Такой жесткой реформой государство, якобы, смогло обеспечить женщинам более высокие пенсии.

Кроме того, Ковпашко объяснила, кто может выйти на пенсию досрочно. Существует такие категории: работающие во вредных и тяжелых условиях (шахтеры, работники химпрома и другие); женщины, родившие пять и больше детей и воспитавшие их как минимум до шестилетнего возраста, женщины, родившие и воспитавшие детей с инвалидностью, военнослужащие - участники боевых действий. Для таких категорий минимальный пенсионный возраст составит 50 лет.

А те, кто хочет выйти на пенсию, но им не достает страхового стажа, могут его купить. Украинцы могут заключить договор о добровольном участии в системе общеобязательного пенсионного страхования, в котором будет определяется период, в течение которого нужно будет платить эти взносы.

Сумма взноса зависит от того, за какой период стажа не достает. До 1 января 2004 года этот стаж "начислялся" по записи в трудовой. Один месяц этого периода обойдется в удвоенную ставку единого социального взноса (один взнос - 22% минимальной зарплаты, которая сейчас составляет 4173 грн), то есть 1836,12 грн. Недостающий стаж после 1 января 2004 года можно будет "покупать" по 918,06 грн в месяц.