Почему при панике повышается давление: врач объяснил все нюансы
Очень часто когда пациент чувствует тревогу, панику наблюдается ускорение сердцебиения и повышение артериального давления.
Почему так происходит, рассказал врач-невролог Евгений Скрыпник.
Почему у организма такая реакция
По словам врача, это также можно все объяснить с точки зрения древней эволюционной реакции – "бей или беги".
"То есть реакция защиты нашей жизни, когда мы жили еще в пещерах и когда выходили на охоту, мы видели мамонтов, и должны были бить или бежать. То есть эта реакция является механизмом защиты от опасности, вышли на дорогу - резко машина, вы - отпрыгнули, услышали взрывы - вы прячетесь в бомбоубежище и т.д", - объяснил медик.
А при панических атаках – реакция "бей или беги" возникает даже без причин. Это и называется паническая атака. При этом наблюдается выделение адреналина, который ускоряет сердцебиение, благодаря чему может повышаться давление.
Также наблюдается спазм поверхностных сосудов верхних и нижних конечностей, т.е. с неприятными покалываниями (вследствие спазма сосудов), снижение температуры (холодные ладони и ступни)
Также эволюционно спазм поверхностных кровеносных сосудов верхних и нижних конечностей обеспечивает уменьшение кровопотери, если будет ранение конечностей.
В результате спазма сосудов также будет повышаться артериальное давление. То есть повышение артериального давления при панической атаке, тревоге является закономерной реакцией.
После прекращения паники и тревоги артериальное давление стабилизируется.
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