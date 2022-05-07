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Почему при панике повышается давление: врач объяснил все нюансы

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Суббота 07 мая 2022 12:21
Почему при панике повышается давление: врач объяснил все нюансы Почему скачет давление при панике (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Очень часто когда пациент чувствует тревогу, панику наблюдается ускорение сердцебиения и повышение артериального давления.

Почему так происходит, рассказал врач-невролог Евгений Скрыпник.

Почему у организма такая реакция

По словам врача, это также можно все объяснить с точки зрения древней эволюционной реакции – "бей или беги".

"То есть реакция защиты нашей жизни, когда мы жили еще в пещерах и когда выходили на охоту, мы видели мамонтов, и должны были бить или бежать. То есть эта реакция является механизмом защиты от опасности, вышли на дорогу - резко машина, вы - отпрыгнули, услышали взрывы - вы прячетесь в бомбоубежище и т.д", - объяснил медик.

А при панических атаках – реакция "бей или беги" возникает даже без причин. Это и называется паническая атака. При этом наблюдается выделение адреналина, который ускоряет сердцебиение, благодаря чему может повышаться давление.

Также наблюдается спазм поверхностных сосудов верхних и нижних конечностей, т.е. с неприятными покалываниями (вследствие спазма сосудов), снижение температуры (холодные ладони и ступни)

Также эволюционно спазм поверхностных кровеносных сосудов верхних и нижних конечностей обеспечивает уменьшение кровопотери, если будет ранение конечностей.

В результате спазма сосудов также будет повышаться артериальное давление. То есть повышение артериального давления при панической атаке, тревоге является закономерной реакцией.

После прекращения паники и тревоги артериальное давление стабилизируется.

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Как мы ранее писали, как правильно принимать йод и что категорически запрещено делать.

Ранее медик рассказала, как сбить высокое давление дома, когда нет возможности обратиться за медицинской помощью.

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