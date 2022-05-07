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Чому при паніці підвищується тиск: лікар пояснив всі нюанси

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Субота 07 травня 2022 12:21
Чому при паніці підвищується тиск: лікар пояснив всі нюанси Чому скаче тиск при паніці (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Дуже часто коли пацієнт відчуває тривогу, паніку - спостерігається прискорення серцебиття і підвищення артеріального тиску.

Чому так відбувається розповів лікар-невролог Євген Скрипник.

Чому в організмі така реакція

За словами лікаря, це також можна все пояснити з точки зору давньої еволюційної реакції – "бий або біжи".

"Тобто реакція захисту нашого життя, коли ми жили ще в печерах і коли виходили на полювання, ми бачили мамонтів, і повинні були бити або бігти. Тобто ця реакція є механізмом захисту від небезпеки, вийшли на дорогу - різко машина, ви - підстрибнули, почули вибухи - ви ховаєтеся в бомбосховищі і т.д", - пояснив медик.

А при панічних атаках – реакція "бий або біжи" виникає навіть без причин. Це і називається панічна атака. При цьому спостерігається виділення адреналіну, який прискорює серцебиття, завдяки чому може підвищуватися тиск.

Також спостерігається спазм поверхневих судин верхніх і нижніх кінцівок, тобто з неприємними поколювання (внаслідок спазму судин), зниження температури (холодні долоні й ступні)

Також еволюційно спазм поверхневих кровоносних судин верхніх і нижніх кінцівок забезпечує зменшення крововтрати, якщо буде поранення кінцівок.

В результаті спазму судин також буде підвищуватися артеріальний тиск. Тобто підвищення артеріального тиску при панічній атаці, тривозі є закономірною реакцією.

Після припинення паніки й тривоги артеріальний тиск стабілізується.

До речі, зверніть увагу на ці симптоми нестачі йоду. Ви можете вберегти життя.

Як ми раніше писали, як правильно приймати йод і що категорично заборонено робити.

Раніше медик розповіла, як збити високий тиск будинку, коли немає можливості звернутися за медичною допомогою.

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