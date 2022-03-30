ru ua
Ср, 30 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Защита йодом от радиации: как правильно принимать и что категорически запрещено делать

Новина українською →
Среда 30 марта 2022 18:25
Защита йодом от радиации: как правильно принимать и что категорически запрещено делать Фото: Как защитить себя от радиации йодом (volynnews)
Автор: Светлана Мащенко

В 2022 году, когда оккупанты начали захватывать и контролировать украинские АЭС, снова актуальной, как в 1986-м, стала тема защиты с помощью йода. Пока радиационный фон в пределах нормы, однако врачи все чаще начали давать советы, как себя уберечь.

Все о йодовой защите рассказала кардиолог из Тернополя Елена Прокопович.

Врач предупредила, что просто так для профилактики йод пить нельзя.

"Только при проверенной информации о выбросе радиации, для того, чтобы защитить щитовидную железу следует однократно принять йод. Тогда щитовидная железа будет занята переработкой принятого йода, а не радиоактивного!" - пишет врач.

Средства, дозы и способ применения

Если вы принимаете таблетки калия йодида (1 т - это 250 мг):

  • взрослые и дети старше 2 лет - 125 мг - 1/2 таб.
  • дети младше 2 лет - 40 мг - 1/6 таб.

Если нет таблеток калия йодида, то можно использовать обычный 5% раствор йода. Капать его в стакан теплого молока (не воды, потому что может вызвать ожоги) и выпить:

  • взрослые и дети старше 14 лет - 40-44 капли
  • дети 5-14 лет - 20 капель

Детям младше 5 лет йод внутрь нельзя. Необходимо его накапать в воду, и нанести на кожу конечностей:

  • дети 2-5 лет - 20 капель
  • дети младше 2 лет - 10 капель

Для кормящих матерей - 40 капель 5% раствора йода на стакан молока.

Пациентам с гипертиреозом - такую же дозу - 3 дня, с гипотиреозом - увеличить дозу девотироксина на 50% в течение недели. Для детей после 13 лет дозы те же. К 13 годам - 7-10 капель.

Какая может быть профилактика

С целью профилактики йододефицита достаточно потреблять 150 мкг йода в сутки (йодомарин, поливитамины).

Ранее медик рассказала, как сбить высокое давление дома, когда нет возможности обратиться за медицинской помощью.

Подписывайтесь на дружеский Telegram-канал, который освещает все преступления РФ против Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
радиация Йод
LITE
"Диета победителя" от Оксаны Скиталинской: что есть и пить, чтобы быть в тонусе
"Диета победителя" от Оксаны Скиталинской: что есть и пить, чтобы быть в тонусе