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Чому восени не можна залишати машину під деревом: можуть виникнути серйозні проблеми

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Понеділок 05 вересня 2022 18:05
Чому восени не можна залишати машину під деревом: можуть виникнути серйозні проблеми Чому машину не можна залишати під деревом (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Іноді водіям не завжди вдається знайти ідеальне місце, де поставити свою машину. Поганим місцем для розміщення машини є те, яке знаходиться під деревом.

Чому в осінній період не можна ставити авто під деревом - читайте нижче.

Зазвичай людина не замислюється, де саме вона залишає машину. Для автовласника більш важливим є той факт, що вдалося знайти хоч якесь місце для паркування.

Однак проблема місця під деревом восени полягає в опалому листі. Воно не настільки нешкідливе, як може здатися на перший погляд.

Існує кілька наслідків попадання осіннього листя на поверхню автомобіля.

Корозія

Мало хто знає, але листя може "проникнути" куди завгодно - навіть під капот і в багажник. У поєднанні з водою і брудом воно перетворюється в масу, що представляє серйозну небезпеку для лакофарбового покриття.

Якщо автовласник не стане очищати щілини і порожнини від подібних забруднень, то корозійних процесів не уникнути.

Поломка

Листя може потрапити в дренажні отвори і це може призвести до серйозного наслідку - виходу з ладу деяких запчастин.

Також не варто забувати про високу ймовірність засмічення фільтрів і деталей системи вентиляції.

Загоряння

В усіх осінь асоціюється з частими дощами. Однак, деякі дні у цей час пори року можуть виявитися жаркими.

Може статися так, що висохле листя загориться прямо на авто. Для цього буде достатньо навіть непогашеної цигарки, яку недбало викине перехожий.

Додамо, що восени під час дощів та холодної погоди дерево через сильний вітер може впасти. Тому не варто ставити у таких місцях свої автомобілі.

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