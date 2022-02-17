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Ось чому орхідею не можна тримати в спальні

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Четвер 17 лютого 2022 13:05
Ось чому орхідею не можна тримати в спальні Фото: чому орхідею не можна тримати в спальні (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Орхідея фаленопсис - розкішна квітка, яка з екзотичної перетворилася для нас на звичну рослину, як виявилося, може нашкодити особистому життю.

Про це пише RIA.

За словами флориста Серафими Агеєнко, рослини здатні впливати на біохімію нашого організму. І якщо деякі можуть допомогти, інші навпаки - здатні завдати шкоди.

Справа в речовинах, які виділяють листя і квіти рослин

Експерт вважає, що орхідея фаленопсис може зіпсувати особисте життя молодим парам, тому квітку краще не ставити в спальню. А ось в нейтральних приміщеннях, наприклад, у вітальні - в самий раз.

"Орхідею фаленопсис, яку ми найчастіше бачимо в магазинах, небажано тримати в спальні. Особливо в спальні молодих людей або молодят. Вважається, що ця квітка заважає молодим парам. Це декоративна тропічна рослина більше підходить для оформлення вітальні", - пояснила флорист.

Яка рослина підійде для спальні?

Для налагодження особистого життя в спальню флорист радить поставити фіалку. Можна навіть не одну.

"Щоб все добре було у молодих пар, в спальню треба поставити фіалку. Ці квіти дуже сприятливо діють на сімейне життя і її добробут. Для цього треба ставити якомога більше фіалок", - впевнена експерт.

Раніше ми писали, яка кімнатна рослина ідеально підійде для утримання в міській квартирі.

Також лікар назвала кімнатну рослину, що уповільнює старіння. Вона є майже на кожному підвіконні.

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