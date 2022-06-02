Почему у одних людей есть ПТСР, а у других нет: психологи назвали причины

Что такое ПТСР

Это реакция организма на сильный стресс, при котором человек опасается за свою жизнь. В Украине жертвами ПТСР в результате российской агрессии стали миллионы людей, так как для получить такой стресс могут не только люди в зоне боевых действий, но и те, кто сидит под сиренами в более безопасных регионах.

ПТСР проявляется не сразу, а через некоторое время, у некоторых людей - только через полгода после травматической ситуации. Если человек находился некоторое время в оккупации или под прямыми обстрелами - ПТСР развивается значительно сильнее и быстрее.

Как проявляется ПТСР

Навязчивые воспоминания об опасных для жизни ситуациях

Тяжелые сновидения с кошмарами, сценами пережитого, нарушения сна

Желание избегать эмоционального напряжения

Неуверенность из-за страха и как следствие - откладывание решений, проблемы в общении с окружающими

Чрезмерная усталость, раздражительность, депрессивное состояние, головные боли, невозможность сконцентрироваться на чем-то одном

Склонность к антисоциальному поведению

У детей ПТСР проявляется в виде постоянных воспоминаний о пережитом (ребенок может не рассказывать о них взрослым), эмоциональное перенапряжение (апатия, депрессии, эмоциональная отстраненность), нарушения сна и кошмары, повышение уровня тревожности, недоверие к окружающим, нарушения памяти, внимания, способностей обучения.

Дети часто в играх, рисунках и вопросах отображают свои страхи - понаблюдайте за ними. У подростков включается самоуничтожающее поведение - нанесение себе ран, алкоголь, наркотики.

Фазы ПТСР

Отчаяние - острая тревога без ясного понимания важности того, что произошло

Отрицание - бессонница, амнезия, оцепенение, соматические симптомы

Навязчивость - взрывные реакции, перепады настроения, хроническое состояние возбужденности с нарушением сна

Обработка - понимание причин травмы и горя

Завершение - планы на будущее

Почему одни люди получает ПТСР, а другие нет

ПТСР у каждого человека развивается индивидуально. И несмотря на схожие симптомы, каждой человек по-своему переживает травму. У некоторых людей могут быть только проблемы со сном или в общении с окружающими.

А у других при ПТСР накрывает с головой сильная депрессия. Есть люди, у которых внешне почти все в порядке, так как они скрывают свое состояние или же его не понимают.

Психологи выделяют несколько важных факторов, которые влияют на появление ПТСР и проявление тех или иных симптомов.

Химический дисбаланс мозга

Генетическая предрасположенность

Переживание травм в прошлом

История психических заболеваний

Стресс после травматического события

Отсутствие своевременной психологической помощи

Также на развитие ПТСР влияют и другие факторы: интенсивность травмирующего события, его длительность, неожиданность и неконтролируемость, силы защитных механизмов личности и наличие социальной поддержки, личные факторы риска (возраст, социальный статус).

Кстати, ученые выяснили, что женщины более склонны к ПТСР, чем мужчины. Частично это объясняется тем, что мужчины стараются справиться самостоятельно и не обращаются за помощью.

Как снизить риски возникновения ПТСР

Постарайтесь эмоционально стабилизироваться - это важно не только для взрослого человека, но и для детей. Родители смогут помочь детям только тогда, когда они сами находятся в нормальном состоянии.

Взрослые тоже имеют право на эмоции и нужно это донести до ребенка, чтобы он не пугался, когда мама плачет. Объясните, что ваша семья скоро с этим справится.

Наладьте режим дня и верните в свою жизнь хотя бы часть привычных ежедневных дел.

Заручитесь поддержкой близких людей - общайтесь с родными, друзьями. Говорите о том, что вас тревожит, просите поддержку и позитива. Если ситуация совсем сложная - найдите специалиста.

Добавьте физической активности - делайте зарядку, катайтесь на велосипеде, гуляйте на свежем воздухе.

Ограничьте просмотр и чтение новостей, сортируйте информацию, которую вы употребляете. Выбирайте достоверные источники новостей, не смотрите жестокие видео, негативный и эмоционально-негативный контент ограничьте.

Помогайте другим людям. Волонтерство дает огромный ресурс и помогает справиться с трудностями.

Обратитесь за помощью к психологу/психотерапевту. Обучитесь техникам эмоциональной стабилизации себя и родных.

Помните! Чем дольше вы откладываете принятие своего состояния и обращение за помощью - тем сильнее вы усугубляете посттравматическое расстройство.