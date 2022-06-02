Почему у одних людей есть ПТСР, а у других нет: психологи назвали причины

ПТСР - посттравматический стрессовый синдром, которые возникает после перенесенной травмы. Это травма может быть психологическая, физическая, социальная и эмоциональная. Но у одних людей после пережитого такой синдром возникает, а у других - нет.
Психологи назвали причины развития ПТСР и объяснили, почему он возникает не у всех людей. Об этом пишет "Психологическая поддержка".
Это реакция организма на сильный стресс, при котором человек опасается за свою жизнь. В Украине жертвами ПТСР в результате российской агрессии стали миллионы людей, так как для получить такой стресс могут не только люди в зоне боевых действий, но и те, кто сидит под сиренами в более безопасных регионах.
ПТСР проявляется не сразу, а через некоторое время, у некоторых людей - только через полгода после травматической ситуации. Если человек находился некоторое время в оккупации или под прямыми обстрелами - ПТСР развивается значительно сильнее и быстрее.
У детей ПТСР проявляется в виде постоянных воспоминаний о пережитом (ребенок может не рассказывать о них взрослым), эмоциональное перенапряжение (апатия, депрессии, эмоциональная отстраненность), нарушения сна и кошмары, повышение уровня тревожности, недоверие к окружающим, нарушения памяти, внимания, способностей обучения.
Дети часто в играх, рисунках и вопросах отображают свои страхи - понаблюдайте за ними. У подростков включается самоуничтожающее поведение - нанесение себе ран, алкоголь, наркотики.
Отчаяние - острая тревога без ясного понимания важности того, что произошло
Отрицание - бессонница, амнезия, оцепенение, соматические симптомы
Навязчивость - взрывные реакции, перепады настроения, хроническое состояние возбужденности с нарушением сна
Обработка - понимание причин травмы и горя
Завершение - планы на будущее
ПТСР у каждого человека развивается индивидуально. И несмотря на схожие симптомы, каждой человек по-своему переживает травму. У некоторых людей могут быть только проблемы со сном или в общении с окружающими.
А у других при ПТСР накрывает с головой сильная депрессия. Есть люди, у которых внешне почти все в порядке, так как они скрывают свое состояние или же его не понимают.
Психологи выделяют несколько важных факторов, которые влияют на появление ПТСР и проявление тех или иных симптомов.
Также на развитие ПТСР влияют и другие факторы: интенсивность травмирующего события, его длительность, неожиданность и неконтролируемость, силы защитных механизмов личности и наличие социальной поддержки, личные факторы риска (возраст, социальный статус).
Кстати, ученые выяснили, что женщины более склонны к ПТСР, чем мужчины. Частично это объясняется тем, что мужчины стараются справиться самостоятельно и не обращаются за помощью.
Постарайтесь эмоционально стабилизироваться - это важно не только для взрослого человека, но и для детей. Родители смогут помочь детям только тогда, когда они сами находятся в нормальном состоянии.
Взрослые тоже имеют право на эмоции и нужно это донести до ребенка, чтобы он не пугался, когда мама плачет. Объясните, что ваша семья скоро с этим справится.
Наладьте режим дня и верните в свою жизнь хотя бы часть привычных ежедневных дел.
Заручитесь поддержкой близких людей - общайтесь с родными, друзьями. Говорите о том, что вас тревожит, просите поддержку и позитива. Если ситуация совсем сложная - найдите специалиста.
Добавьте физической активности - делайте зарядку, катайтесь на велосипеде, гуляйте на свежем воздухе.
Ограничьте просмотр и чтение новостей, сортируйте информацию, которую вы употребляете. Выбирайте достоверные источники новостей, не смотрите жестокие видео, негативный и эмоционально-негативный контент ограничьте.
Помогайте другим людям. Волонтерство дает огромный ресурс и помогает справиться с трудностями.
Обратитесь за помощью к психологу/психотерапевту. Обучитесь техникам эмоциональной стабилизации себя и родных.
Помните! Чем дольше вы откладываете принятие своего состояния и обращение за помощью - тем сильнее вы усугубляете посттравматическое расстройство.
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