Как планировать жизнь в условиях неопределенности из-за войны: эти советы психолога помогут

Психологи рассказали, как планировать жизнь в условиях неопределенности из-за войны в Украине. В частности, чем меньше в жизни стабильности, тем труднее строить планы.

По словам специалистов, в мирное время большинство людей живет, имея определенный запас уверенности в завтрашнем дне. Когда есть стабильность, привычность, даже рутина, это позволяет воспринимать, реагировать и действовать по алгоритмам.

Стабильность и определенность будущего сохраняют психическую энергию, позволяют накапливать силы для принятия важных решений.

Эксперты отмечают, что естественным является стремление человека в силу своих возможностей влиять на ход своей жизни. Лучше всего, когда обстоятельства предсказуемы, что дает некоторые подсказки для принятия решений и построения планов

Как строить жизнь

Толерантность к неопределенности как личностное свойство

Люди различаются в способности быть терпимыми к жизненным ситуациям неопределенности, и способности адаптировать их к жизни. Эту способность следует развивать. Иногда она появляется в критических условиях, когда нет другого выхода и надо кардинально менять свои жизненные планы.

Осознание ситуации неопределенности

Понимание того, что человек не все может контролировать, делает его сильнее. В частности, когда есть события, на которые человек не влияет, позволяет не переживать по этому поводу.

Жизнь по ценностям

Трудно строить планы на перспективу в ситуации, когда неизвестно, что будет завтра. Однако, можно жить по своим принципам, ценностям. Именно они могут определять важные вещи и давать ответы на вопросы: Что делать? Когда? Где? Для чего? Такими ценностями могут быть люди и отношения с ними.

Отметим, чтобы безопасно адаптироваться к современным реалиям и минимизировать последствия стресса, врачи советуют сосредоточиться на том, что человек может контролировать. Важно концентрироваться на создании наиболее безопасных условий, заботе о близких и родных.