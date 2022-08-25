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Почему нужно периодически пересаживать алоэ и как правильно это сделать

Почему нужно часто пересаживать алоэ вера (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Целебные свойства алоэ известны практически каждому. Выращивание растения в домашних условиях позволит использовать сок листьев в нужных целях. Однако, большинство видов алоэ быстро наращивают корневую систему, поэтому их нужно часто пересаживать.

Как часто нужно пересаживать растение и как это правильно делать - читайте ниже.

В частности, молодое алоэ до 5 лет нужно пересаживать в новый горшок каждый год. Затем пересадку стоит делать один раз в 2-3 года.

Как пересадить

Нужно заранее подготовить горшок с дренажными отверстиями примерно на 20% больше предыдущего. Далее насыпать слой дренажа и немного почвосмеси.

После этого вытащить растение вместе с комом земли и поставить его по центру нового горшка и засыпать корни землей. Все нужно немного уплотнить. В результате алоэ нужно полить водой и поставить на подоконник.

Выращивается алоэ следующими способами:

  • Черенками стеблевыми и листовыми. Известный и удачный способ размножения, требующий выполнения всех агротехнических норм;
  • Верхушками. Размножение верхушками считают самым быстрым способом, но для него подходят лишь стеблевые виды растения;
  • Семена. Такое выращивание происходит в течение года.

Добавим, что несмотря на неприхотливость, растение нуждается в полноценном поливе и уходе:

  • Освещение. Алоэ очень светолюбивое растение. Размещают ее на западном или восточном окне;
  • Температура. К уровню температуры алоэ относится нейтрально. Летом для содержания подходит средняя комнатная температура 18-25°С. Зимой устраивают период покоя, снижая температуру до 14-17°С;
  • Полив. Растение подвергается гнили, поэтому важно правильно поливать алоэ. Летом поливают обильно, после просыхания поверхности почвы. Средняя частота поливов - каждые три-четыре дня;
  • Влажность. Растение растет при любом уровне влажности. Опрыскивание - ненужная и даже опасная для алоэ процедура. Попадание влаги в пазухи листьев приводит к гнили;
  • Грунт. Подходит магазинный грунт для суккулентов.

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