Почему нужно периодически пересаживать алоэ и как правильно это сделать

Целебные свойства алоэ известны практически каждому. Выращивание растения в домашних условиях позволит использовать сок листьев в нужных целях. Однако, большинство видов алоэ быстро наращивают корневую систему, поэтому их нужно часто пересаживать.
Как часто нужно пересаживать растение и как это правильно делать - читайте ниже.
В частности, молодое алоэ до 5 лет нужно пересаживать в новый горшок каждый год. Затем пересадку стоит делать один раз в 2-3 года.
Нужно заранее подготовить горшок с дренажными отверстиями примерно на 20% больше предыдущего. Далее насыпать слой дренажа и немного почвосмеси.
После этого вытащить растение вместе с комом земли и поставить его по центру нового горшка и засыпать корни землей. Все нужно немного уплотнить. В результате алоэ нужно полить водой и поставить на подоконник.
Выращивается алоэ следующими способами:
Добавим, что несмотря на неприхотливость, растение нуждается в полноценном поливе и уходе:
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