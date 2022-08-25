Почему нужно периодически пересаживать алоэ и как правильно это сделать

В частности, молодое алоэ до 5 лет нужно пересаживать в новый горшок каждый год. Затем пересадку стоит делать один раз в 2-3 года.

Как пересадить

Нужно заранее подготовить горшок с дренажными отверстиями примерно на 20% больше предыдущего. Далее насыпать слой дренажа и немного почвосмеси.

После этого вытащить растение вместе с комом земли и поставить его по центру нового горшка и засыпать корни землей. Все нужно немного уплотнить. В результате алоэ нужно полить водой и поставить на подоконник.

Выращивается алоэ следующими способами:

Черенками стеблевыми и листовыми. Известный и удачный способ размножения, требующий выполнения всех агротехнических норм;

Верхушками. Размножение верхушками считают самым быстрым способом, но для него подходят лишь стеблевые виды растения;

Семена. Такое выращивание происходит в течение года.

Добавим, что несмотря на неприхотливость, растение нуждается в полноценном поливе и уходе: