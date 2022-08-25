Чому потрібно періодично пересаджувати алое і як правильно це зробити

Зокрема, молоде алое до 5 років потрібно пересаджувати в новий горщик щороку. Потім пересадку варто робити один раз на 2-3 роки.

Як пересадити

Потрібно завчасно підготувати горщик із дренажними отворами приблизно на 20% більший попереднього. Далі насипати шар дренажу і трохи ґрунтосуміші.

Після цього витягнути рослину разом із грудкою землі та поставити її по центру нового горщика і засипати коріння землею. Все потрібно трохи ущільнити. В результаті алое потрібно полити водою та поставити на підвіконня.

Вирощується алое такими наступними способами:

Живцями стебловими та листовими. Відомий та вдалий спосіб розмноження, що вимагає виконання всіх агротехнічних норм;

Верхівками. Розмноження верхівками вважають найшвидшим способом, але для нього підходять лише стеблові види рослини;

Насіння. Таке вирощування відбувається протягом року.

Додамо, що попри невибагливість, рослина потребує повноцінного поливу і догляду: