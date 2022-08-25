Чому потрібно періодично пересаджувати алое і як правильно це зробити

Цілющі властивості алое відомі практично кожному. Вирощування рослини в домашніх умовах дозволить використовувати сік листя в потрібних цілях. Однак, більшість видів алое швидко нарощують кореневу систему, тому їх потрібно часто пересаджувати.
Як часто потрібно пересаджувати рослину та як це правильно робити - читайте нижче.
Зокрема, молоде алое до 5 років потрібно пересаджувати в новий горщик щороку. Потім пересадку варто робити один раз на 2-3 роки.
Потрібно завчасно підготувати горщик із дренажними отворами приблизно на 20% більший попереднього. Далі насипати шар дренажу і трохи ґрунтосуміші.
Після цього витягнути рослину разом із грудкою землі та поставити її по центру нового горщика і засипати коріння землею. Все потрібно трохи ущільнити. В результаті алое потрібно полити водою та поставити на підвіконня.
Вирощується алое такими наступними способами:
Додамо, що попри невибагливість, рослина потребує повноцінного поливу і догляду:
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