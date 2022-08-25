ua ru
Чт, 25 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Почему нужно периодически пересаживать алоэ и как правильно это сделать

Новина українською →
Четверг 25 августа 2022 08:01
Почему нужно периодически пересаживать алоэ и как правильно это сделать Почему нужно часто пересаживать алоэ вера (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Целебные свойства алоэ известны практически каждому. Выращивание растения в домашних условиях позволит использовать сок листьев в нужных целях. Однако, большинство видов алоэ быстро наращивают корневую систему, поэтому их нужно часто пересаживать.

Как часто нужно пересаживать растение и как это правильно делать - читайте ниже.

В частности, молодое алоэ до 5 лет нужно пересаживать в новый горшок каждый год. Затем пересадку стоит делать один раз в 2-3 года.

Как пересадить

Нужно заранее подготовить горшок с дренажными отверстиями примерно на 20% больше предыдущего. Далее насыпать слой дренажа и немного почвосмеси.

После этого вытащить растение вместе с комом земли и поставить его по центру нового горшка и засыпать корни землей. Все нужно немного уплотнить. В результате алоэ нужно полить водой и поставить на подоконник.

Выращивается алоэ следующими способами:

  • Черенками стеблевыми и листовыми. Известный и удачный способ размножения, требующий выполнения всех агротехнических норм;
  • Верхушками. Размножение верхушками считают самым быстрым способом, но для него подходят лишь стеблевые виды растения;
  • Семена. Такое выращивание происходит в течение года.

Добавим, что несмотря на неприхотливость, растение нуждается в полноценном поливе и уходе:

  • Освещение. Алоэ очень светолюбивое растение. Размещают ее на западном или восточном окне;
  • Температура. К уровню температуры алоэ относится нейтрально. Летом для содержания подходит средняя комнатная температура 18-25°С. Зимой устраивают период покоя, снижая температуру до 14-17°С;
  • Полив. Растение подвергается гнили, поэтому важно правильно поливать алоэ. Летом поливают обильно, после просыхания поверхности почвы. Средняя частота поливов - каждые три-четыре дня;
  • Влажность. Растение растет при любом уровне влажности. Опрыскивание - ненужная и даже опасная для алоэ процедура. Попадание влаги в пазухи листьев приводит к гнили;
  • Грунт. Подходит магазинный грунт для суккулентов.

Ранее мы сообщали, как вырастить алоэ вера из банана.

Также врачи рассказывали, что алоэ замедляет старение кожи.

Читайте РБК-Украина в Google News
растение алоэ
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь