Почему нужно периодически пересаживать алоэ и как правильно это сделать
Целебные свойства алоэ известны практически каждому. Выращивание растения в домашних условиях позволит использовать сок листьев в нужных целях. Однако, большинство видов алоэ быстро наращивают корневую систему, поэтому их нужно часто пересаживать.
Как часто нужно пересаживать растение и как это правильно делать - читайте ниже.
В частности, молодое алоэ до 5 лет нужно пересаживать в новый горшок каждый год. Затем пересадку стоит делать один раз в 2-3 года.
Как пересадить
Нужно заранее подготовить горшок с дренажными отверстиями примерно на 20% больше предыдущего. Далее насыпать слой дренажа и немного почвосмеси.
После этого вытащить растение вместе с комом земли и поставить его по центру нового горшка и засыпать корни землей. Все нужно немного уплотнить. В результате алоэ нужно полить водой и поставить на подоконник.
Выращивается алоэ следующими способами:
- Черенками стеблевыми и листовыми. Известный и удачный способ размножения, требующий выполнения всех агротехнических норм;
- Верхушками. Размножение верхушками считают самым быстрым способом, но для него подходят лишь стеблевые виды растения;
- Семена. Такое выращивание происходит в течение года.
Добавим, что несмотря на неприхотливость, растение нуждается в полноценном поливе и уходе:
- Освещение. Алоэ очень светолюбивое растение. Размещают ее на западном или восточном окне;
- Температура. К уровню температуры алоэ относится нейтрально. Летом для содержания подходит средняя комнатная температура 18-25°С. Зимой устраивают период покоя, снижая температуру до 14-17°С;
- Полив. Растение подвергается гнили, поэтому важно правильно поливать алоэ. Летом поливают обильно, после просыхания поверхности почвы. Средняя частота поливов - каждые три-четыре дня;
- Влажность. Растение растет при любом уровне влажности. Опрыскивание - ненужная и даже опасная для алоэ процедура. Попадание влаги в пазухи листьев приводит к гнили;
- Грунт. Подходит магазинный грунт для суккулентов.
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