Чому потрібно періодично пересаджувати алое і як правильно це зробити
Цілющі властивості алое відомі практично кожному. Вирощування рослини в домашніх умовах дозволить використовувати сік листя в потрібних цілях. Однак, більшість видів алое швидко нарощують кореневу систему, тому їх потрібно часто пересаджувати.
Як часто потрібно пересаджувати рослину та як це правильно робити - читайте нижче.
Зокрема, молоде алое до 5 років потрібно пересаджувати в новий горщик щороку. Потім пересадку варто робити один раз на 2-3 роки.
Як пересадити
Потрібно завчасно підготувати горщик із дренажними отворами приблизно на 20% більший попереднього. Далі насипати шар дренажу і трохи ґрунтосуміші.
Після цього витягнути рослину разом із грудкою землі та поставити її по центру нового горщика і засипати коріння землею. Все потрібно трохи ущільнити. В результаті алое потрібно полити водою та поставити на підвіконня.
Вирощується алое такими наступними способами:
- Живцями стебловими та листовими. Відомий та вдалий спосіб розмноження, що вимагає виконання всіх агротехнічних норм;
- Верхівками. Розмноження верхівками вважають найшвидшим способом, але для нього підходять лише стеблові види рослини;
- Насіння. Таке вирощування відбувається протягом року.
Додамо, що попри невибагливість, рослина потребує повноцінного поливу і догляду:
- Освітлення. Алое дуже світлолюбна рослина. Розміщують її на західному або східному вікні;
- Температура. До рівня температури алое ставиться нейтрально. Влітку для утримання підходить середня кімнатна температура 18-25°С. Взимку влаштовують період спокою, знижуючи температуру до 14-17°С;
- Полив. Рослина піддається гнилі, тому важливо правильно поливати алое. Влітку поливають рясно, після просихання поверхні грунту. Середня частота поливів - кожні три-чотири дні;
- Вологість. Рослина росте при будь-якому рівні вологості. Обприскування - непотрібна і навіть небезпечна для алое процедура. Попадання вологи в пазухи листя призводить до гнилі;
- Грунт. Підходить магазинний грунт для сукулентів.
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