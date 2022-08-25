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Чому потрібно періодично пересаджувати алое і як правильно це зробити

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Четвер 25 серпня 2022 08:01
Чому потрібно періодично пересаджувати алое і як правильно це зробити Чому потрібно часто пересаджувати алое вера (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Цілющі властивості алое відомі практично кожному. Вирощування рослини в домашніх умовах дозволить використовувати сік листя в потрібних цілях. Однак, більшість видів алое швидко нарощують кореневу систему, тому їх потрібно часто пересаджувати.

Як часто потрібно пересаджувати рослину та як це правильно робити - читайте нижче.

Зокрема, молоде алое до 5 років потрібно пересаджувати в новий горщик щороку. Потім пересадку варто робити один раз на 2-3 роки.

Як пересадити

Потрібно завчасно підготувати горщик із дренажними отворами приблизно на 20% більший попереднього. Далі насипати шар дренажу і трохи ґрунтосуміші.

Після цього витягнути рослину разом із грудкою землі та поставити її по центру нового горщика і засипати коріння землею. Все потрібно трохи ущільнити. В результаті алое потрібно полити водою та поставити на підвіконня.

Вирощується алое такими наступними способами:

  • Живцями стебловими та листовими. Відомий та вдалий спосіб розмноження, що вимагає виконання всіх агротехнічних норм;
  • Верхівками. Розмноження верхівками вважають найшвидшим способом, але для нього підходять лише стеблові види рослини;
  • Насіння. Таке вирощування відбувається протягом року.

Додамо, що попри невибагливість, рослина потребує повноцінного поливу і догляду:

  • Освітлення. Алое дуже світлолюбна рослина. Розміщують її на західному або східному вікні;
  • Температура. До рівня температури алое ставиться нейтрально. Влітку для утримання підходить середня кімнатна температура 18-25°С. Взимку влаштовують період спокою, знижуючи температуру до 14-17°С;
  • Полив. Рослина піддається гнилі, тому важливо правильно поливати алое. Влітку поливають рясно, після просихання поверхні грунту. Середня частота поливів - кожні три-чотири дні;
  • Вологість. Рослина росте при будь-якому рівні вологості. Обприскування - непотрібна і навіть небезпечна для алое процедура. Попадання вологи в пазухи листя призводить до гнилі;
  • Грунт. Підходить магазинний грунт для сукулентів.

Раніше ми повідомляли, як виростити алое вера з банана.

Також лікарі розповідали, що алое уповільнює старіння шкіри.

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