Почему нужно есть малину: эксперты назвали преимущества употребления ягоды

Малину является одной из самых употребляемых ягод из-за своего сочного вкуса и большого количества антиоксидантов. Она способна снизить артериальное давление, улучшить работу пищеварительной системы и защитить от рака.

Эксперты назвали шесть причин, почему следует употреблять малину. Об этом сообщает испанское научно-популярное издание Muy Interesante.

Здоровье сердца

Флавоноиды в малине помогают снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, даже в небольших количествах. Высокое содержание полифенолов в малине может также снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, предотвращая накопление тромбоцитов и снижая кровяное давление с помощью противовоспалительных механизмов.

Исследование Гарвардской школы общественного здравоохранения показало, что регулярное употребление антоцианов из малины может снизить риск сердечного приступа на 32% у женщин молодого и среднего возраста. При этом калий в ягоде также поддерживает здоровье сердца.

Профилактика рака

Малина содержит мощные антиоксиданты, которые действуют против свободных радикалов, подавляя рост опухоли и уменьшая воспаление в организме. Таким образом, мощные полифенолы малины также защищают нас от многих видов рака, включая рак пищевода, легких, рта, глотки, эндометрии, поджелудочной железы, простаты и толстой кишки.

Контроль диабета

В малине много клетчатки, которая помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови. Исследования показали, что люди с диабетом 1 типа, которые сидят на диете с высоким содержанием клетчатки, имеют более низкий уровень глюкозы. Люди с диабетом 2 типа благодаря малине повышают уровень сахара в крови, уровень липидов и инсулина.

Полезно для мозга

Несколько исследований на животных показали положительную связь между потреблением флавоноидов из ягод, таких как малина, и улучшенной памятью, а также уменьшенной задержкой когнитивных способностей, связанной со старением.

Здоровье глаз

Продукты, богатые витамином С (например, малина), помогают сохранить здоровье глаз, обеспечивая защиту от ультрафиолетового излучения. Кроме того, считается, что они играют защитную роль в здоровье глаз, включая возрастную дегенерацию желтого пятна.

Благотворное влияние на пищеварение и кишечник

Богатое содержание клетчатки и воды в малине помогает предотвратить запоры и поддерживать здоровую пищеварительную систему, поскольку клетчатка способствует выведению токсинов из организма через желчь и кал.

Кроме того, потребление клетчатки связано с более низким риском развития инсульта, гипертонии, диабета, ожирения, ишемической болезни сердца и некоторых желудочно-кишечных заболеваний. Увеличение потребления натуральных волокон помогает снизить кровяное давление, уровень холестерина и улучшить потерю веса у людей с ожирением.

Напомним, в Украине на стоимость малины в 2020 году повлияли погодные условия.

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