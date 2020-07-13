Чому потрібно їсти малину: експерти назвали переваги вживання ягоди

Малину є однією з найбільш вживаних ягід через свій соковитий смак і велику кількість антиоксидантів. Вона здатна знизити артеріальний тиск, поліпшити роботу травної системи і захистити від раку.

Експерти назвали шість причин, чому слід вживати малину. Про це повідомляє іспанське науково-популярне видання Muy Interesante.

Здоров'я серця

Флавоноїди в малині допомагають знизити ризик смерті від серцево-судинних захворювань, навіть у невеликих кількостях. Високий вміст поліфенолів у малині може також знизити ризик серцево-судинних захворювань, запобігаючи накопичення тромбоцитів і знижуючи кров'яний тиск за допомогою протизапальних механізмів.

Дослідження Гарвардської школи громадської охорони здоров'я показало, що регулярне вживання антоціанів з малини може знизити ризик серцевого нападу на 32% у жінок молодого і середнього віку. При цьому калій в ягоді також підтримує здоров'я серця.

Профілактика раку

Малина містить потужні антиоксиданти, які діють проти вільних радикалів, пригнічуючи ріст пухлини і зменшуючи запалення в організмі. Таким чином, потужні поліфеноли малини також захищають нас від багатьох видів раку, включаючи рак стравоходу, легень, рота, горла, ендометрії, підшлункової залози, простати і товстої кишки.

Контроль діабету

У малині багато клітковини, яка допомагає підтримувати стабільний рівень цукру в крові. Дослідження показали, що люди з діабетом 1 типу, які сидять на дієті з високим вмістом клітковини, мають більш низький рівень глюкози. Люди з діабетом 2 типу завдяки малині підвищують рівень цукру в крові, рівень ліпідів та інсуліну.

Корисно для мозку

Кілька досліджень на тваринах показали позитивний зв'язок між споживанням флавоноїдів з ягід, таких як малина, і поліпшеною пам'яттю, а також зменшеною затримкою когнітивних здібностей, пов'язаної зі старінням.

Здоров'я очей

Продукти, багаті вітаміном С (наприклад, малина), допомагають зберегти здоров'я очей, забезпечуючи захист від ультрафіолетового випромінювання. Крім того, вважається, що вони відіграють захисну роль в здоров'ї очей, включаючи вікову дегенерацію жовтої плями.

Цілющий вплив на травлення і кишківник

Багатий вміст клітковини і води в малині допомагає запобігти запорам і підтримувати здорову травну систему, оскільки клітковина сприяє виведенню токсинів з організму через жовч і кал.

Крім того, споживання клітковини пов'язано з більш низьким ризиком розвитку інсульту, гіпертонії, діабету, ожиріння, ішемічної хвороби серця і деяких шлунково-кишкових захворювань. Збільшення споживання натуральних волокон допомагає знизити кров'яний тиск, рівень холестерину і поліпшити втрату ваги у людей з ожирінням.

Нагадаємо, в Україні на вартість малини у 2020 році вплинули погодні умови.

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