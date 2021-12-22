Почему нужно фотографировать свой чемодан перед полетом: об этом мало кто знает

Как рассказал опытный путешествующий Сарвахгян Сантаунам, всегда нужно фотографировать свой чемодан или сумку перед тем, как передать их в багажное отделение. По его словам, это может существенно упростить поиск вещей, если они потеряются.

Также, когда багаж теряется, то пассажир должен подать жалобу и написать заявление в администрацию аэропорта. В ней нужно указать, как выглядит чемодан и что в ней есть. По словам Сарвахгяна четкое описание могут оказать очень мало туристов.

Поэтому здесь на помощь придут фотографии самого чемодана. Снимки нужно делать со всех сторон, и так, чтобы были хорошо видны особо примечательные детали, а именно элементы декора и тому подобное.

Почему перед поездкой нужно фотографировать свой чемодан (freepik)

"Если пассажир говорит, что потерял черный чемодан, администрация никогда не сможет найти его, потому что в аэропорту тысячи черных чемоданов. Фото дает четкое описание багажа и помогает сузить круг поиска", – убежден эксперт.